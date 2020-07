Cumbre del Mercosur: portazo virtual de Alberto Fernández cuando empezaba a hablar la boliviana Jeanine Añez

Como nunca había ocurrido en una cumbre del Mercosur, los presidentes de la región sesionaron este jueves de manera remota, por videoconferencia. Eso impidió ver algunos detrás de escena. Sin embargo, con el correr de las horas, la decisión de Alberto Fernández ​de irse sorpresivamente fue tomada por el resto como un desplante. Fue la comidilla del mediodía.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Según pudo reconstruir este diario, los televisores de la Argentina se apagaron justo después de que Luis Lacalle Pou terminara de hablar y justo empezaba a hablar la presidente provisional de Bolivia, Jeanine Añez. Si estuvieran juntos en persona, eso es como si el presidente se levantara y se fuera del salón de sesiones. Bolivia como Chile –Sebastián Piñera ​también habló en la Teleconferencia- son Estados asociados-.

Consultada una fuente en Presidencia señalaron a Clarín que efectivamente, «el Presidente se levantó del plenario por considerar que Bolivia es un gobierno de facto».

El gobierno de Fernández no reconoce al de Añez, por considerar que asumió tras un golpe de Estado contra Evo Morales, a quien dio refugio apenas asumió el poder. Jair Bolsonaro lamentó este jueves que Bolivia no pudiera participar de la previa de la cumbre. Una fuente diplomática señaló que Argentina se oponía, pero Clarín no pudo confirmarlo.

En los dos documentos finales se acordó que no estuvieran incluidos ni Venezuela ni Bolivia para evitar opiniones encontradas​.

Por su parte, Añez, cuyo gobierno ha protestado en determinadas oportunidades por el trato argentino, saludó a Fernández igual que al resto, este jueves. En su discurso reafirmó la realización de los comicios generales en su país el 6 de septiembre próximo.

Bolivia hará los comicios buscando ponerle fin a una crisis que explotó tras el manejo electoral que hizo Evo Morales en octubre del año pasado. Estas fueron anuladas y el jefe del Ejército del propio Morales le pidió que renunciara para frenar los enfrentamientos en las calles, que dejaron decenas de muertos.

La votación estaba prevista el 3 de mayo, pero fue aplazada sin fecha hasta que en esta jornada el órgano electoral confirmó el 6 de septiembre.

«Permítanme remarcar la convicción y el compromiso firme de mi gobierno por resguardar el proceso democrático y electoral», apuntó Áñez y aseguró que «la nación boliviana trabaja para consolidar la democracia como convivencia solidaria entre ciudadanos libres e iguales».

La irrupción del virus ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas sanitarios al mismo tiempo que «nos ha recordado que hay héroes en los barrios, en las comunidades, en las ciudades y en el campo».

Jeanine Añez.

El presidente participó de su primera cumbre y de su primer encuentro con Bolsonaro con el que tiene una mala relación y con quien nunca habló. Aún así la cumbre pareció correr en armonía más allá de las diferencias que tienen Bolsonaro, Mario Abdo Benitez y Lacalle Pou con Alberto F. Diferencias en la búsqueda de acuerdos de libre comercio, también repecto a Bolivia y Venezuela. Pero todos lo nombraron con respeto. El presidente argentino en cambio se concentró en Abdo Benitez, Lacalle Pou y el jefe de las relaciones exteriores de la Unión Europea Josep Borrell.

Fuente: clarin.com