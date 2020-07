Difunden audio de Soria sobre «duda» de Covid-19, Gobernación de Cochabamba rechaza

El las últimas horas se difundió un audio en el que la Gobernadora, Esther Soria, dice que «duda” de la existencia de la enfermedad causada por la Covid-19.

“Yo no tengo miedo morir o vivir compañeros, es más ni siquiera tengo miedo a esta enfermad, hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de Covid”, expresa, en medio de aplausos de las personas reunidas en ese lugar.

Al respecto, el director de Comunicación de la Gobernación, Helder Flores, en contacto con Los Tiempos desestimó el audio.

Dijo que en las próximas horas se brindará un pronunciamiento oficial sobre el tema.

