Encuesta da empate y enfurece a masistas

Una encuesta realizada por la empresa Ipsos Bolivia para RTP muestra un empate entre los candidatos Luis Arce Catacora (MAS) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), quienes obtendrían un 26% a nivel nacional. (Imagen eju.tv)

Página Siete / La Paz

Los candidatos de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce van empatados en la primera intención de voto, cada uno con 26% de preferencia, y en tercer lugar la abanderada de Juntos Jeanine Añez, con 14%, según una encuesta elaborada por la empresa Ipsos y difundida la noche de este lunes por el sistema RTP. Estos resultados enfurecieron a gente del MAS, que comenzó a atacar a RTP.

“Carlos Palenque parió RTP para dar la voz a los pobres, discriminados y humillados. Tan así que el neoliberal MNR (del que fue vicepresidente Carlos Mesa) lo clausuró. Hoy, los ‘herederos‘»’ trabajan para Mesa, la derecha discriminadora y racista”, tuiteó Plurinacional Noticias, un sitio de afines del MAS.

La encuesta ubica en cuarto lugar al excívico cruceño Luis Fernando Camacho de Creemos con 9%, luego Chi Hyun Chung de Frente para la Victoria con 4%, después Jorge Tuto Quiroga de Libre 21 con 2%, Feliciano Mamani y Fernando Gainza de AND, ambos con 0%. La encuesta reporta que el 19% de la gente no sabe o no responde.

Ipsos encuestó a 2.000 personas, que tienen entre 18 y 70 años de edad, en las nueve capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto; el estudio fue realizado entre el 1 y 12 de julio de 2020 con el método probabilístico y aplicó la entrevista de cara a cara; el nivel de confianza y nivel de error es del 95% y el total Bolivia es más o menos del 2,2%.

En una posible segunda vuelta, entre los más votados, en la preferencia electoral, Mesa se alzaría con el 48% de los votos contra el 34% que conseguiría Arce.

Ipsos también levantó información sobre la posibilidad de una segunda vuelta entre Mesa y Añez; en este caso ganaría el primero con el 46% contra el 24% de la segunda; en un posible balotaje entre Añez y Arce, el estudio también señala que la primera se llevaría la victoria.

Por regiones

En La Paz, Mesa y Arce empatarían con 34%; en El Alto, Arce ganaría con 55% y Mesa 14%; en Cochabamba ganaría Mesa con el 41%, Arce 17%; en Santa Cruz, Camacho ganaría con el 24%, Añez 23%, Arce 15% y Mesa 14%; en Sucre, Mesa ganaría con 63%, Añez 15% y Arce 9%. En Oruro, ganaría Arce con 41%, Mesa 25%. En Trinidad ganaría Añez.