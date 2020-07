Evo adelanta que bancada del MAS viabilizará bono de Bs 1.000 propuesto por Arce

Evo Morales salió al paso tras la sugerencia que hizo el presidenciable del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora. El exmandatario adelantó, desde Argentina, que su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizará el bono de Bs 1.000 propuesto por Arce. Además, el expresidente dijo que esta medida no afectará a la economía nacional.

«@LuchoXBolivia propuso hoy un «bono contra el hambre» en #Bolivia de Bs 1.000 que no atenta contra nuestra economía y respeta nuestra soberanía. El MAS-IPSP apoyará la propuesta en la Asamblea Legislativa», escribió Morales en su cuenta Twitter.

Hoy, Arce Catacora anunció que la bancada masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional gestionará el Bono Contra el Hambre, que consta de Bs 1.000. El postulante no especificó a cuánta población llegaría este beneficio y adelantó que el crédito de $us 327 millones que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está en la agenda legislativa.

Mientras, la presidenta Jeanine Áñez anunció este domingo la creación del Bono Salud de Bs 500 para alrededor de tres millones de bolivianos. Sin embargo, la mandataria condicionó este beneficio a la aprobación de los créditos que están estancados en el Legislativo.