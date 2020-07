Jennifer Aniston irreconocible con cubrebocas, pero con un poderoso mensaje sobre su uso

La actriz de «Friends» publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram

Jennifer Aniston) publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram

Jennifer Aniston quiere crear conciencia acerca de la importancia de usar mascarillas para prevenir más contagios de coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en la que posó con un cubrebocas negro.

En tres párrafos, la actriz explicó que aunque entiende la incomodidad que significa tener la mascarilla puesta todo el tiempo, es un objeto que se ha vuelto imprescindible durante estos tiempos tan difíciles.

“Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no creen que es peor que las empresas cierren, que se estén perdiendo empleos y que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”, comenzó Aniston en su cuestionamiento.

Aniston después señaló que este equipo que sirve para la protección personal no debe ser politizado como lo han hecho muchas personas en videos que se han vuelto virales y no significa que las autoridades están conspirando para quitarle sus derechos al público. Sino que es una recomendación sencilla de seguir, y que puede salvar miles de vidas.

Aniston probó que no es tan difícil usar este elemento

“Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto PERO, aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar los pasos necesarios para aplanar la curva y mantenerse seguros. Las personas parecen preocupadas por que sus ‘derechos quitados les sean retirados’ al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”, compartió la mujer de 51 años.

Finalizó con una contundente declaración: “Si te importa la vida humana, por favor, solo usa una maldita mascarilla”, expresó. Y, además pidió que entre conocidos colaboren para que más gente utilice estos elementos. “Anima a los que te rodean a hacer lo mismo”, pidió.

Aunado a esto, la protagonista de “The Morning Show” también agregó algunos tuits dentro de las historias de esta misma cuenta.

“Acabamos de llegar a los 2,16 millones de casos en EEUU. Por favor absorban esa información y dejen de pensar que es seguro salir. No lo es. La única razón por la que los lugares están volviendo a abrir, es porque la economía estaba cayendo, NO PORQUE SEA SEGURO. No les importamos un carajo”, decía el tuit de una enfermera originaria de Baja California.

«Si te importa la vida humana, por favor, solo usa una maldita mascarilla», fueron las contundentes palabras de Aniston

REUTERS/Mario Anzuoni)

“USEN MASCARILLAS y sean responsables”, escribió Aniston con un emoji acompañado de unas manos de se juntan. Además, compartió el video que la editora de la revista In Style, Laura Brown, en la que también hacía esta petición, así como una imagen en donde el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo explicaba la forma correcta de usarlas.

El coronavirus de nuevo al alza

De acuerdo con el diario The New York Times, los casos de COVID-19 aumentaron en un 80% durante las últimas dos semanas. Este martes el país alcanzó la cifra de 2.629.372 casos confirmados de COVID-19 y la de 127.322 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Nueva York, se mantiene todavía como el estado más golpeado por la pandemia con 393.454 casos confirmados y 32.032 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.096 personas.

Nueva Jersey ya tiene 15.035 muertos, Massachusetts con 8.053 e Illinois con 6.923. Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con 6.649, Michigan con 6.193, California con 6.013 o Connecticut, con 4.322. En cuanto a contagios, California ocupa el segundo puesto, solo por detrás de Nueva York con 226.851.

