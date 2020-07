La alcaldesa adelantó que pruebas rápidas detectaron dos casos positivos de Covid-19 entre jóvenes que estuvieron en una fiesta

Por ese motivo, el Sedes acudió a la Felcc para hacer pruebas moleculares al medio centenar de detenidos. Angélica Sosa escribió en sus redes sociales que todos tendrán que ir a un centro de aislamiento

La Gobernación, a través del Sedes, se constituyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para tomar muestras a los jóvenes arrestados en una fiesta a fin de detectar si tienen coronavirus, luego de que fueran encontrados consumiendo bebidas alcohólicas y algunos, incluso, estupefacientes.

La alcaldesa Angélica Sosa publicó en sus redes sociales que se realizaron pruebas rápidas a los jóvenes y se detectaron dos casos positivos, razón por la cual todos ellos permanecerán por 14 días en los centros municipales de aislamiento Covid-19.​​

​​»Lamentable la situación que debió atender anoche, en el centro de nuestra ciudad, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana en una tarea conjunta con la Policía Departamental y las brigadas médicas. 52 jóvenes, entre ellos varios menores de edad«, lamentó Sosa a tiempo de pedir a los jóvenes, a los padres de familia y a toda la ciudadanía que cumplan con las medidas de la cuarentena ordenada.

«No es prudente burlarse de un virus tan peligroso, tampoco del sacrificio que hacen miles de voluntarios, personal de salud, funcionarios y familias para proteger su salud», subrayó Sosa, haciendo notar que los jóvenes suelen ser la parte de la población que menos sufre los embates del virus, pero eso no significa que, con actos de desobediencia como este, no se conviertan en un peligro para sus familiares en casa. «Piensen en sus padres, en sus abuelitos», reflexionó la alcaldesa.

Por su parte, la Gobernación informó que el Sedes acudió a practicar pruebas de coronavirus a los detenidos y se prevé que en un plazo de 12 horas estén los resultados del laboratorio procesados en El Remanso, y que servirán como pruebas ante el Ministerio Público.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Tatiana Añez, lamentó que este medio centenar de jóvenes, entre hombres, mujeres y algunos menores de edad, hayan contravenido las normas de la emergencia sanitaria contra la epidemia y también llamó a la reflexión a sus padres.

“Ahí está la respuesta ante los contagios de esta última semana. La indisciplina y la irresponsabilidad de estos jóvenes ponen en riesgo el sistema de salud, y no solo a sus familias, ya que hay muchos médicos , policías y militares fallecidos. Realmente esto nos tiene que llamar a la reflexión y a los padres de estos jóvenes, entre los que hay incluso cuatro menores de edad. No puede ser que sus hijos estén al libre albedrío y en una fiesta a esas horas de la noche y en una cuarentena. ¡El virus no perdona a la gente irresponsable que no cumple las normas y las reglas!”, lamentó la autoridad.