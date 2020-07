La carta de un futbolista de la Premier League: «Soy gay, pero no puedo contarlo en mi equipo y es una pesadilla»

Una organización que lucha contra la homofobia en el fútbol difundió el comunicado escrito por un jugador de la máxima categoría de Inglaterra

A pesar de los avances en materia de derechos para la comunidad LGBTIQ+ alrededor del mundo, el fútbol masculino sigue siendo un ámbito en el cual la homosexualidad es un tema tabú. Al día de hoy, no hay jugadores en el máximo nivel que hayan declarado públicamente ser gays y eso se debe a los enormes prejuicios que aún persisten y a las potenciales consecuencias a las que deberían enfrentarse.

Este viernes, un futbolista que juega en la Premier League publicó una carta en diferentes medios de Inglaterra en la que no solo cuenta que es gay, sino que también habla de las razones por las que aún no ha habla públicamente del tema. El escrito no está firmado con nombre y apellido por el temor a las represalias que podría sufrir este deportista.

“Soy gay. Hasta escribirlo en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos saben de mi sexualidad”, escribió el jugador en la nota dada a conocer por la Fundación Justin Fashanu, una organización que lucha por la inclusión y contra la homofobia en el fútbol. Esta entidad fue fundada en honor al primer futbolista del Reino Unido que habló públicamente de su homosexualidad y que se suicidó a los 37 años en 1998.

En la misma carta, el futbolista de la Premier League habla de la gran cantidad de dinero que gana como futbolista. Sin embargo, esto no logra llenar el gran vacío que siente por no poder tener una pareja estable y por tener que mantener oculto un secreto que lo afecta cada vez más.

“Desde que tenía 19 años sé que soy gay, ¿Cómo se siente vivir así? En el día a día puede ser una pesadilla absoluta y está afectando mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y mi miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo haga que las cosas sean peor”, señaló.

Tiempo atrás, desde la Asociación de Futbolistas Profesionales y desde la Asociación de Fútbol alentaron a los futbolistas gays a hablar de su orientación públicamente, y desde esas entidades les ofrecieron contención y asesoramiento. Sin embargo, para este futbolista ese no es el camino correcto. “Los que manejan el deporte deben educar a los fanáticos, los jugadores, los entrenadores, los agentes y los dueños de los clubes, básicamente a todos los involucrados en el juego”, recomendó en su carta.

Finalmente, lamentó que hasta el día de hoy “los futbolistas tienen mucho miedo de dar el paso mientras aún están jugando”. Es por eso que anticipó que se retirará joven para poder hablar en ese momento de quién realmente es. “Puede ser que tire a la basura varios años de una carrera lucrativa, pero no puedes ponerle un precio a la paz mental y yo no quiero vivir así para siempre”, concluyó.

Fuente: infobae.com