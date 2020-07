La fuerte publicación de Jennifer Aniston para concientizar sobre el uso de tapabocas: “Háganlo por sus familias”

La actriz se juntó con Courteney Fox, su gran amiga y compañera de “Friends”, para pedirles a sus seguidores que no relajen las medidas para prevenir el contagio del coronavirus

Infobae

Jennifer Aniston y Courteney Cox, protagonistas de Friends y grandes amigas hasta el día de hoy, se unieron para concientizar a sus seguidores -entre ambas suman más de 43 millones- sobre la importancia del uso de tapabocas y de seguir respetando las medidas de precaución para evitar el contagio de coronavirus. Actualmente los Estados Unidos superan el 26 por ciento de los casos confirmados del mundo, más del 23 por ciento de las muertes por la enfermedad, y Los Ángeles está al borde de un nuevo confinamiento.

Las actrices subieron una foto juntas usando tapabocas y, luego, la intérprete de Rachel Green apeló a una fuerte imagen con un contundente mensaje. En la foto se puede ver a un hombre internado en una clínica que, según contó ella, es un amigo suyo y tiene coronavirus.

“Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente sano, sin problemas de salud. Esto es el COVID. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos de creer que podemos escapar de esto… Si queremos que esto termine -y es lo que queremos, ¿verdad?- lo que debemos hacer es, por favor, #UsarUnaMalditaMascarilla”, escribió Aniston.

En ese sentido, señaló: “Solo piensa en aquellos que ya han sufrido este horrible virus. Háganlo por sus familias. Y principalmente por ustedes. El COVID afecta a todas las edades”.

La fuerte publicación de Jennifer Aniston (Foto: Instagram)

Su compañera, famosa por el personaje de Monica Geller, también realizó su propia publicación pero, a diferencia de Aniston, apeló al humor. La actriz subió un video en el que se puede ver a sus dos perros, que mantienen una conversación ficticia. “¡Solo póntelo!”, le exige uno, acercándole un tapabocas. En un principio el otro se niega, pero finalmente accede. “Nunca me he sentido tan atraído por ti”, le dice el tierno animal al ver que se pone la mascarilla.

No es la primera vez que Aniston destaca la importancia de usar tapabocas, una causa que ya parecía haber adoptado a modo personal. Recientemente, publicó un contundente texto en el que manifestó: “Entiendo que las mascarillas son molestas e incómodas. Pero no te parece que es peor que los negocios están cerrando, se están perdiendo empleos, los trabajadores de la salud estén exhaustos. Y tantas vidas fueron cobradas por este virus porque no estamos haciendo lo suficiente”.

“Realmente creo en la bondad de la gente, así que creo que todos lo podemos hacer, pero aún así hay mucha gente en nuestro país que se rehúsa a tomar las medidas necesarias para aplanar la curva y mantenernos a todos a salvo. La gente parece estar preocupada por sus ‘derechos que fueron quitados’ cuando les piden que usen una mascarilla. Esta simple y efectiva recomendación está siendo politizada a costa de la vida de las personas. Y no debería ser un debate. Si te importa la vida humana, por favor… Solo #UsáUnaMalditaMascara y alentá a aquellos que te rodean a que lo hagan también”, pidió.

Aniston les pide a sus seguidores que usen tapabocas (Foto: Instagram)

Ese mismo día, a principios de julio, la protagonista de The Morning Show agregó algunos mensajes en sus historias de Instagram. “Acabamos de llegar a los 2,16 millones de casos en los Estados Unidos. Por favor, absorban esa información y dejen de pensar que es seguro salir. No lo es. La única razón por la que los lugares están volviendo a abrir es porque la economía estaba cayendo, no porque sea seguro. No les importamos un carajo”, decía un tuit que la actriz replicó en su red social.