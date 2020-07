La Paz en crisis: hospitales casi al tope y personal contagiado

Verónica Zapana S. / La Paz

De acuerdo con médicos y trabajadores de salud, la pandemia provocó que casi todos los hospitales de La Paz y El Alto trabajen en la actualidad con el 50% de su personal porque muchos profesionales salieron con baja médica por pertenecer a los grupos de alto riesgo o porque dieron positivo al virus. Los galenos aseguraron que el departamento requiere un plan de emergencia de forma urgente.

No es lo único. Mientras los casos de infectados se disparan en las últimas horas, en La Paz también se sufre por la acumulación de pruebas en el sistema público y del seguro social. Ayer La Paz reportó 480 nuevos pacientes con coronavirus en un día, un de las cifras récord de los reportes diarios e incluso se posesionó por encima de Santa Cruz.

En total esta región -que está en el inicio de su etapa más crítica, según los médicos- sumó anoche 4.685 positivos y 106 muertos por el virus. Es ahora el segundo departamento más golpeado del país, luego de Santa Cruz. En menos de una semana dejó atrás a Beni y Cochabamba.

“Lastimosamente los hospitales de La Paz están teniendo el problema de falta de personal de salud. En los últimos días en varios establecimientos reportaron que su personal está contagiado con el virus”, informó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) Fernando Romero.

El galeno aseguró que en algunos hospitales tienen entre 40% y 50% de su personal con bajas, ya sea porque se acogieron a la ley que estipula pedir licencia por edad, gestación o enfermedades de base o porque durante las últimas semanas se contagiaron con la Covid-19.

“Es una lástima ver cómo nuestros colegas están sufriendo ya sea por la enfermedad o porque tienen el doble de trabajo en sus fuentes laborales”, lamentó Romero. Indicó que pese a que el Hospital de la Mujer no es centro Covid, ya atendió a más de cuatro pacientes con el virus y como consecuencia de esta situación casi la mitad del personal ya está infectado.

El jefe de Epidemiología del Hospital del Tórax José Zambrana contó que 78 profesionales de los 330 que trabajan en este establecimiento dieron positivo. “De más de 400 pacientes de casos sospechosos, 132 fueron positivos. Sin ser hospital Covid, nos han sobrecargado con los pacientes”, dijo.

Zambrana sostuvo que los establecimientos de salud ingresaron en crisis por la falta de equipos de protección personal, la demora en la entrega de resultados y la imposibilidad de clasificación de forma rápida a través de procedimientos existentes. Añadió que eso provocó el cierre del hospital donde él trabaja y de las consultas externas de otros cuatro nosocomios del Complejo Hospitalario de Miraflores -Hospital del Niño, de Clínicas, el Gastroenterológico y el de la Mujer-.

No son los únicos nosocomios cerrados. En los últimos días se informó que los hospitales de La Portada y Cotahuma están saturados. El domingo, familiares de pacientes con Covid reclamaban por atención en el segundo centro.

El secretario ejecutivo del Sirmes El Alto Daniel Cazas puntualizó que en esta urbe a la fecha se cerraron 10 establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel por contar con funcionarios que dieron positivo a Covid-19.

“Lamentablemente los profesionales estamos discriminados por las Cajas que no nos realizan las pruebas. Tenemos que esperar hasta 10 días para que nos tomen una muestra. A una colega que le tomaron recién hoy (ayer) la prueba, cuando fue programada hace 15 días, además le indicaron que en otros 12 tendrá los resultados”, precisó.

Cazas aseguró que las autoridades municipales, departamentales y nacionales no realizaron nada por mejorar la situación. “En El Alto no tenemos un centro de aislamiento, el hospital Covid atiende más a personas de La Paz y no de El Alto. No contamos con insumos de bioseguridad y por eso cada día tenemos más bajas en el personal”, dijo. Agregó que “se vienen días más difíciles por la falta de respuesta de las autoridades”.

Personal del Sedes informó ayer que los resultados de las pruebas están demorando hasta ocho días. “Como se están haciendo bastantes pruebas, el Inlasa está saturado”.

Se conoce que un bloque del Inlasa también dio positivo a la Covid-19 y su personal solicitó la aplicación de las pruebas. Funcionarios de la institución advirtieron además un posible colapso.

Según Unitel, ayer varias personas realizaban filas en diferentes centros de los seguros sociales, en especial de la Caja Nacional de Salud, en demanda de pruebas para descartar o no el virus.

Ante esta situación, los médicos argumentaron que hace falta implementar un plan de emergencias. “Se debe dar más contratos para el personal. Con eso se reemplazará a los que salieron de baja. Si a Santa Cruz le dieron 1.200, por qué no pueden dar una cifra similar a La Paz. Sólo nos entregaron 310”, dijo Romero. Los galenos solicitaron tener más centros de aislamiento y hospitales. “Es decir que de una vez se puedan ampliar los convenios con los hospitales privados como el Arco Iris, Juan XXIII y el Metodista para atender a los pacientes de otras patologías”, explicó.

Sedes alistan dos centros de aislamiento y el Hospital del Sur

Ante el incremento de pacientes y la alta demanda en los establecimientos de salud, la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que alistan la habilitación de dos centros de aislamiento y el Hospital del Sur.

“La capacitad instalada de los hospitales está prácticamente rebasada”, dijo Ramiro Narváez, director del Sedes paceño. Anunció que la capacidad de los centros centinela se tiene que reforzar; además, se mejorarán los puntos de llamadas, el incremento de pruebas y los grupos de respuesta rápida.

“Tenemos la tarea inmediata de abrir el Hospital del Sur. Esto nos dará un respiro en cuanto a nuestra capacidad”, sostuvo y anunció que se fortalecerán todos los establecimientos Covid.

Según Narváez, se verá cómo se proyectará el complejo hospitalario de Miraflores y otros centros municipales, en especial para atender a los pacientes con otras patologías. Explicó que se incluirá a los establecimientos privados y se iniciarán las negociaciones. “Haremos otros centros de aislamiento en Obrajes, hablamos ayer con el Gobernador. Hoy coordinamos para instalar otro, destinado al sector de salud en un hotel céntrico de la ciudad de La Paz”, sostuvo.

El rastrillaje piloto se realizó para detectar a personas que presenten síntomas de Covid-19. Se movilizó a 21 personas, quienes se encargaron de realizar el trabajo de campo.

Los trabajos

La Paz En la urbe paceña el rastrillaje se desarrolló ayer en la zona El Tejar y permitió detectar 68 casos sospechosos de coronavirus y 34 positivos, con pruebas serológicas, además ocho que comenzaron tratamientos.

