Ministra de Salud da positivo a coronavirus

La ministra de Salud, Eidy Roca, fue diagnosticada con coronavirus, confirmó este domingo el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. «Lamentablemente hay que informar esta noticia», explicó la autoridad en contacto con la red Unitel.

Roca es la tercera de los ministros de Jeanine Áñez que padece el coronavirus, el viernes se conoció que el titular de Presidencia, Yerko Núñez dio positivo y ayer sábado se conoció que el responsable de la cartera de Minería, Jorge Oropeza, fue detectado con Covid-19.

«Es lamentable que otro ministro tenga este contagio, la información que tenemos es que (Roca) está en la ciudad de La Paz», agregó Alanoca.

«Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo, ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con Covid-19 y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde una mansión de algún lugar del mundo, no; estamos trabajando con la gente», señaló Murillo, en la ciudad de El Alto.