Monasterio anunció una denuncia contra Arce por comentar encuestas

El diputado Tomás Monasterio le pidió al candidato presidencial por el MAS, Luis Arce Catacora, que recientemente comentó unas encuestas internas en un programa de televisión, no desviarse de la realidad y no » llorar en las esquinas». Esto luego de que Arce indicara que no presentó cuadros estadísticos.

Asimismo, Monasterio, que presentará una denuncia sobre el tema la próxima semana, le recalcó que el calendario electoral está vigente desde mediados de junio.

La autoridad, resaltó que en el 2015 por una simple declaración del exgobernador Carmelo Lens, inhabilitaron a Ernesto Suárez y 228 candidatos de la agrupación política Demócratas en el Beni.

Fuente: Prensa Demócratas