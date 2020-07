Paz pide castigo para el vice de la federación

Campeones

viernes, 17 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El presidente del club Guabirá, Rafael Paz, pidió que exista un castigo en contra del vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, quien trató de “payaso” al titular del club Bolívar, Marcelo Claure, principal impulsor del modelo de negocio que adoptarán seis clubes para vender sus derechos de televisión.

“Me da asco comentar sobre esto porque da vergüenza la clase dirigentes que tenemos. No puede ser que un vicepresidente de la FBF catalogue así a un presidente de un club debe haber respeto y ética, ese señor tiene que ser castigado de una persona que a nivel internacional es reconocido por sus emprendimientos”, subrayó Paz.

Criticó la postura que asumió Rodríguez quien pidió ayuda para los clubes bolivianos de parte de Claure. “El no va a venir a regalar dinero a los clubes, él tiene su institución y al poner esa cantidad de plata de entrada ayuda a todos los clubes. La única persona que veo en la Federación que pelea por una unión es Robert Blanco, pero los demás no tienen respeto. A mí me lo faltaron al decirme dirigente de mierda”.

El titular del cuadro azucarero se enteró que el actual comité ejecutivo de la FBF pretende someterlo a un tribunal deportivo y que buscan castigarlo de la dirigencia. Paz señaló que, «dicen que me van a castigar y me meterán juicio porque digo las cosas de frente. Cuando se maneje bien aplaudiré, pero ahora se maneja mal y lo diré”, mencionó al programa radial Zona Mixta.

Luego catalogó la actual gestión de César salinas como la peor que existió al frente de una FBF. “Es lo peor que existió en la FBF y lo digo porque no hay nada transparente. no se sabe cuánto gana cada persona y pregunten l a los vicepresidentes, ellos no saben de la plata que ingresa”.