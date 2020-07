Pedro Higa: una historia de sacrificio y éxito

El Deber

Pedro Higa es uno de los arqueros que alumbró el fútbol nacional y que más admiración despertó durante su carrera de casi tres décadas (1986-2015). Sus amigos y excompañeros le dicen de cariño ‘Peyuco’ y la prensa se encargó de ponerle el apodo de ‘sandía voladora’ por sus características como portero: pese a su baja estatura (1.68 mts.) y robusta contextura física, tenía una gran elasticidad para detener balones y una sobrada personalidad para afrontar partidos de alta presión.

Su vida y su trayectoria es digna de reflejar. Él cuenta que en su querida Riberalta (Beni) destacaba en el fútbol por jugar de delantero, aunque admite que ante cualquier emergencia los directivos de su equipo lo mandaban al arco por su predisposición para atajar.

Lo curioso del caso es que de esa forma le llegó la oportunidad de dar el salto al profesionalismo.

A los 14 años dejó Riberalta

“Recuerdo que un 6 de agosto de 1985 se organizó un partido amistoso en Riberalta entre la selección local y Real Santa Cruz, el equipo de moda en el país porque contaba con jugadores de selección nacional. Justo para el día del partido estaban lesionados los arqueros de nuestro equipo, lo que hizo que ataje. Nos golearon, pero por mi rendimiento un dirigente de Real me invitó a que retorne a Santa Cruz con el equipo y que el club me iba a brindar todo lo que necesitara. No lo pensé dos veces y de esa manera llegué a Real Santa Cruz”, contó Higa, que entonces tenía apenas 14 años, pues a los 15, luego de un corto tiempo en las juveniles, se dio su debut, gracias a que el equipo profesional, pese a tener un gran plantel en esa temporada, no pudo lograr su objetivo en la Liga: ser campeón.

Eso provocó que se alejaran varias de sus figuras, incluido su arquero titular (Luis Emilio Ludueña), y el propio entrenador, el chileno Andrés Prieto.

“El equipo se quedó con muchos jugadores jóvenes bajo las órdenes de Róger Wills. Pese a esta situación se armó un gran plantel y por eso dimos pelea”, contó Peyuco, que después tuvo una carrera ascendente porque en 1989 pasó a Destroyers; en 1990 jugó en Blooming y en 1994 llegó a Oriente Petrolero, el club del que se declara hincha, aunque admite que en su niñez admiraba a The Strongest porque en filas aurinegras estaba su ídolo, Luis Galarza, a quien le arrebató tiempo después el récord de ser el futbolista con más temporadas en la Liga (29 contra 22).

Higa narró que los mejores momentos de su carrera los vivió en Oriente, ya que fue campeón en el 2001 y tuvo la oportunidad de jugar varios torneos internacionales, especialmente Copa Libertadores.

Destacó de la misma manera su paso por Blooming, con el que fue campeón en el 2005 y por el Tigre, donde sumó un título liguero (2007). La selección también formó parte de su carrera, porque el 2001 fue convocado por Leonel Trucco para un amistoso contra Brasil en Goiania y Erwin ‘Platiní’ Sánchez lo tuvo en cuenta el 2007 para un partido en Sudáfrica.

Sin duda, Pedro Higa tuvo éxito en su extenso recorrido profesional. “El fútbol me dio muchas cosas gratas, pues incluso llegué a jugar con mi hijo mayor (José Pedro) en la Primera B con Ferroviario el 2015”, dijo.

Escuela para arqueros

Pedro dirige una escuela de fútbol desde hace diez años en la cancha de la urbanización Cotoca (Distrito 6). “Estoy capacitado para formar por mi experiencia y porque estudié para obtener el título, que me respalda incluso para dirigir un equipo profesional”, comentó Higa, quien está a la espera que pase la cuarentena por la pandemia para comenzar a trabajar en su proyecto de preparar solo arqueros.

“Quiero enseñar todo lo que aprendí en mi carrera a niños y jóvenes. Es la única manera de aportar al fútbol boliviano”, sostuvo el exportero de 48 años, quien considera que en la actualidad el fútbol nacional cuenta con varios jóvenes guardametas de gran proyección, aunque resalta más el talento de Romel Quiñónez, a quien considera el mejor en su puesto en estos momentos.