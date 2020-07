Resistencia impedirá salidas de cisternas de agua a K’ara K’ara

El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, aseguró que echarán basura en la casa del alcalde José María Leyes y de la gobernadora Esther Soria. Asimismo, indicó que impedirán el ingreso de carros cisternas a K`ara K`ara.

“Pedimos a la ciudadanía reúna su basura en un lugar y nosotros la vamos a recoger y votar en la casa del Alcalde y de la Gobernadora. No vamos a permitir focos de infección. Vamos a cerrar la entrada a K`ara K`ara y no vamos a permitir el ingreso de carros cisternas. No vamos a permitir sus chantajes”, indicó Molina a través de un video.

Resistencia anuncia que bloquearán el ingreso de carros cisternas a K`ara K`ara y aseguran que echarán basura a la casa…

Esta mañana se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los vecinos “autoconvocados” que ingresan al sexto día de bloqueo en el relleno municipal.

Tras casi 60 minutos de enfrentamientos el personal policial y militar se replegó y los vecinos autoconvocados volvieron a tomar la avenida Petrolera para impedir una vez más el tránsito por este sector de la ciudad.