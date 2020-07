Revelador: conservar 30 % de mar y tierra pueden generar USD 250 mil millones al año

Informe. Actualmente, alrededor del 15 % de la tierra y 7 % del océano del mundo tienen algún grado de protección. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se propuso ese reto al 2030.





En un contexto donde la protección al medio ambiente (mar y tierra) no pasa del 22 % a nivel mundial, una nueva investigación de 100 expertos mundiales, entre ellos economistas y científicos, revela que, si los que habitamos esta tierra, nos proponemos a proteger un 30 % de la naturaleza en los próximos diez años, el planeta podría generar un promedio anual de 250 mil millones de dólares de ingresos y un promedio anual de 350 mil millones de dólares en servicios de ecosistemas mejorados, en comparación con el statu quo.

“Un resultado impresionante: hay un gran retorno financiero si protegemos el 30 % de la naturaleza terrestre y marina. (Es como) proteger la gallina sí produce huevos de oro”, señala sin duda alguna, Thomas E. Lovejoy, profesor de política y ciencia ambiental, Universidad George Mason (EE. UU.).

El estudio llamado “Protección del 30 % del planeta para la naturaleza: costos, beneficios e implicaciones económicas”, fue elaborado con los trabajos de más de 100 expertos que forman parte de la Campaña por la Naturaleza y los Pueblos (Campaign for Nature- CFN), impulsada por National Geographic y la Wyss Foundation. Se trata de la evaluación global más completa de los impactos financieros y económicos de las áreas protegidas que se haya hecho hasta ahora, y considera a sectores como la agricultura, pesca y silvicultura.

Los pormenores del informe. El documento, al que tiene acceso El Día, refiere que la necesidad imperiosa de apuntar la mirada hacia la conservación del 30 % de la naturaleza surge frente al alarmante colapso del mundo natural, que ahora amenaza hasta un millón de especies con la extinción. Asimismo, el impulso de tal iniciativa global propuesta por los expertos apunta hacia un acuerdo global trascendental que incluiría ese objetivo de protección del 30 %.

Sin embargo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica ha incluido esta meta del 30 % de área protegida en su borrador de la estrategia a diez años, que se espera sea finalizada y aprobada por los 196 miembros del Convenio el año próximo en Kunming, China.

Stephen Woodley, vicepresidente de ciencia y biodiversidad, Comisión Mundial de Áreas Protegidas, además de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), refiere que ampliar las áreas protegidas mundiales a por lo menos un 30 % hacia 2030 es una política esencial para detener la pérdida de especies en nuestro planeta.

“Debemos dar espacio a la naturaleza. Proteger la naturaleza detiene la pérdida de la biodiversidad, ayuda a combatir el cambio climático y reduce las probabilidades de futuras pandemias. Esta política pública es sólida, económica, ecológica y moralmente”, asegura Woodley.

Indicadores relevantes. El informe da cuenta que el sector conservacionista ha sido uno de los que más rápidamente ha crecido en los últimos años y, de acuerdo con el informe, se proyecta que crezca entre un 4 % y un 6 % por año, en comparación con el menos del 1 % para la agricultura, las pesquerías y la explotación forestal, luego de que el mundo se recupere de la pandemia de COVID-19.

Proteger las áreas naturales, describe parte del documento, también brinda significativos beneficios en materia de salud mental y física y reduce el riesgo de nuevos brotes de enfermedades zoonóticas como la COVID-19, cuyo valor no ha sido aún cuantificado a pesar de los extraordinariamente altos costos económicos de la pandemia.

Un estudio reciente estimaba que el valor económico de las áreas protegidas basado en la mayor salud mental de los visitantes era de seis billones de dólares anualmente. Anthony Waldron, autor del principal del estudio e investigador especializado en finanzas conservacionista, reivindica que el informe muestra que la protección en la economía actual, aporta aún más ingresos que las alternativas y es probable que agregue ingresos a la agricultura y la explotación forestal. Al tiempo que ayuda a prevenir el cambio climático, la crisis del agua, la pérdida de la biodiversidad y las enfermedades.

“Aumentar la protección de la naturaleza es una política sólida para los Gobiernos que tienen que compatibilizar diferentes intereses. No se le puede poner un precio a la naturaleza, pero los números económicos apuntan a su protección”, argumenta Waldron, el investigador especializado también en pérdida de especies y agricultura sostenible.

Una imprescindible inversión. Los autores de la investigación revelan que obtener los beneficios sustanciales de proteger el 30 % de la tierra y el océano del planeta requiere una inversión anual promedio de aproximadamente 140 mil millones de dólares para 2030. Actualmente, el mundo solo invierte poco más de 24 mil millones de dólares por año en áreas protegidas.

“La inversión no se puede ni comparar con los beneficios económicos que las áreas protegidas adicionales conllevarían ni con el aporte financiero más grande que se les da actualmente a otros sectores”, sostuvo Enric Sala, coautor de este informe.

El experto es además explorador residente de la National Geographic Society y autor del libro The Nature of Nature: Why We Need the Wild (agosto de 2020). En ese contexto remarca que invertir para proteger la naturaleza representaría menos de un tercio de la cantidad que los Gobiernos gastan en subsidios a actividades que destruyen la naturaleza. “Representaría un 0,16 % del PIB y requiere menos inversión que lo que el mundo gasta en videojuegos cada año”, agregó.

Finalmente, Greg Asner, director del Centro de Descubrimiento Global y Ciencia de la Conservación de la Universidad Estatal de Arizona, enfatiza que el valor de la biodiversidad de la tierra, en términos estrictamente monetarios y de servicios de ecosistemas, es mucho más alto que el costo y el esfuerzo que se necesita para salvarla.

“El mundo necesita aumentar su ambición y financiar la protección del 30 % que la ciencia nos dice claramente que es necesaria. Estados Unidos debe empezar por casa protegiendo y financiando el 30 % aquí y debe apoyar los esfuerzos globales para hacer lo mismo, lo cual incluye brindar apoyo financiero para los esfuerzos de países de ingresos bajos y medianos”, finalizó.

24 Mil millones de USD

Es apenas la inversión anual de preservación.

140 Mil millones de USD

Es lo que se requiere invertir por año hasta el 2030.

«Hay que invertir dinero a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. La ciencia nos ha mostrado la urgencia del problema y un camino a seguir”

Bethan O’Leary

Investigadora, Universidad de York Central

«Este informe ofrece otra razón para proteger la naturaleza: tiene sentido financieramente. Espero que los líderes mundiales tomen nota de estos hallazgos”.

James Watson

Profesor de Ciencias, Universidad de Queensland

«El informe demuestra de manera crucial que conservar la naturaleza vale la pena. Debería estar en el centro de los planes económicos de las sociedades”

Bernardo B. N. Strassburg,

Profesor Universidad Católica de Río de Janeiro.

«El valor de la biodiversidad de la Tierra, en términos espirituales y morales, es más alto que el costo y el esfuerzo que se necesita para salvarla”

Greg Asner

Director de Ciencia, Universidad Estatal de Arizona

«Proteger el planeta, en 178 mil millones de dólares, no es intrascendente. La naturaleza proporciona más de USD 125 billones en beneficios a la humanidad”

Jamison Ervin

Gerente, Programa Global sobre Naturaleza PNUD

