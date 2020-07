«Se cree por encima del bien y del mal»: así responde la senadora colombiana a quien el presidente Duque llamó «la vieja esta»

Actualidad RT

La senadora Aída Avella, a quien el presidente colombiano, Iván Duque, llamó «la vieja esta» durante la sesión virtual de instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, le respondió al mandatario que ese calificativo es una «insolencia«, producto de su «inexperiencia» y de creer que es una persona «que está por encima del bien y del mal».

El pasado martes se hizo viral un video difundido en Twitter por la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, donde Duque, reunido en una sala con parte de su equipo, seguía a través de una pantalla el discurso de Avella, perteneciente a la coalición izquierdista opositora ‘Decentes’.

Antes de comenzar su intervención, la senadora preguntó dónde estaba el mandatario, puesto que no lo veía ni en la sede del Capitolio ni en las pantallas. «No vemos al presidente, no sabemos qué se ha hecho, parece que no está conectado. Por favor, dejemos constancia de que el presidente de la República, en este momento, no está», dijo la parlamentaria.

Tras esta afirmación, en los segundos del registro audiovisual que recogió la vicepresidenta en su trino –que posteriormente fue retirado de su cuenta–, Duque le comentó en voz alta a alguien: «Que la vieja esta [con referencia a Avella] dice que dónde estaba yo, que si yo estaba escuchando».

¿Respeto a la oposición? pic.twitter.com/4BBHn2e8QJ — Aída Avella E (@AidaAvellaE) July 21, 2020

«Yo no lo irrespeté»

La parlamentaria opositora afirmó en una entrevista para Semana que no irrespetó al mandatario en su intervención y que le pidió al presidente del Congreso y al secretario general que le dijeran dónde se encontraba el mandatario.

«Es producto un poco de la inexperiencia de quien está gobernando este país. Ellos pensaban que tienen una especie de juguete, que no se dan cuenta dónde están», agregó.

En su opinión, el calificativo que usó Duque para referirse a ella es una muestra de insolencia ante los cuestionamientos que hizo sobre su gestión para enfrentar el coronavirus. «Si le disgusta, me lo puede rebatir con planteamientos, con ideas, no con esas formas tal vez despectivas».

Al ser consultada sobre si Duque se había comunicado con ella para ofrecerle disculpas, dijo que no. «Es un ser inalcanzable, son personas que se creen por encima del bien y del mal», agregó. «Creo que a la gente se le respeta porque somos ciudadanos, todos debemos referirnos con respeto, así tengamos las diferencias que tengamos».

En esa sesión, donde se eligió al polémico Arturo Char como presidente del Senado, 35 legisladores asistieron de manera presencial al Congreso y el resto lo hizo de manera virtual, debido a que ha habido casos positivos de covid-19 entre los parlamentarios.

Avella forma parte del partido Unión Patriótica, movimiento izquierdista del cual numerosos miembros fueron asesinados sistemáticamente entre 1984 y 2002. Fue candidata a la vicepresidencia en 2014, y durante su carrera política ha sufrido dos atentados de los que ha salido ilesa. En 2018 fue electa senadora.