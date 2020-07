Secretario de la CAN asegura que la pandemia no frenó la integración y apuesta por la pequeña empresa

(Entrevista)

La Paz, 11 jul (ABI). – El secretario de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, aseguró que la pandemia de coronavirus no frenó el proceso de integración regional y anticipó que los esfuerzos del bloque apuntarán, especialmente, a respaldar a las pequeñas empresas.

«El proyecto de integración no ha cesado, la pandemia no lo ha obstaculizado», afirmó el secretario de la CAN, durante una entrevista telefónica que concedió a la Agencia Boliviana de Información (ABI) desde la sede de esta organización que está ubicada en Lima, Perú.

Pedraza, un abogado y político colombiano de 57 años, asumió la secretaría de la CAN en 2019, el año en el que el organismo cumplió 50 años. Precisamente por esta historia, la autoridad valoró la madurez del proyecto andino, cuyas decisiones tienen son normas supranacionales.

«Si permitimos normas que protejan a pequeños empresarios (…), quienes son generadores de empleo y si potenciamos nuestras fortalezas que con productos agropecuarios, podemos tener un aumento mayor en nuestras exportaciones», afirmó el secretario.

Estas proyecciones fueron evaluadas el pasado 8 de julio por los presidentes del bloque durante la reunión del Consejo Presidencial Andino, que por primera vez se realizó de manera virtual bajo la coordinación del secretario Pedraza.

La autoridad diplomática destacó la participación de los presidentes del bloque; Jeanine Áñez (Bolivia), Iván Duque (Colombia), Lenin Moreno (Ecuador) y Martín Vizcarra (Perú), además del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que estuvo como observador.

Los jefes de Estado exploraron los desafíos de la región ante la pandemia y proyectaron varias acciones en favor del comercio intracomunitario, así como la generación de condiciones en favor del empleo a partir del desarrollo de las tecnologías para la información.

«Es el momento en el que las herramientas de la tecnología debemos utilizarlas mucho más para evitar la parálisis de los aparatos productivos y continuar dando una dinámica a la economía, el fortalecimiento de nuestras Pymes (pequeñas y medianas empresas) que es para nosotros una estructura vital en la economía de la región porque representan el 90% de nuestras empresas que a su vez ellas generan el 60% de empleo en los países de la CAN», afirmó.

Respecto a los procesos de integración con otros organismos multilaterales, Pedraza subrayó la decisión del consejo presidencial de promover un mayor «ambiente de conversación con Mercosur y con la Alianza para el Pacífico».

«Somos del criterio de consolidar América Latina. Tenemos que fortalecer hacia adelante el continente», remarcó la autoridad.

La CAN, según afirmó, moviliza unas exportaciones intracomunitarias por cerca de $us 9.000 millones. «Exportamos al mundo cerca de 116 millones de dólares y eso significa esto que es un gran aparato económico que ha generado un gran beneficio y que se comporta como la onceava economía del planeta», remarcó.

