Sedes Cochabamba advierte peligros de compra de medicamentos por redes sociales

La responsable de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Aleida Camacho, denunció ayer que en los últimos días se evidenció que a través de redes sociales se ofrecen diversos medicamentos para supuestamente combatir el Covid-19 y alertó a la población sobre la falsedad de los mismos.

La autoridad afirmó que constantemente se hacen operativos para sacar del mercado los compuestos de diferentes tipos. “Cualquier persona puede anunciar esos combos para el Covid que son una gama de medicamento, estos pueden ser de dudosa procedencia y pueden ser falsos”, explicó.

Camacho recalcó que el Sedes no garantiza la autenticidad de los productos adquiridos mediante internet ya que los fármacos no están sujetos a un registro sanitario y no gozaron del control necesario para avalar la efectividad del producto.

“Sabemos que ha habido falsificación años atrás en el Desaguadero, la recomendación para la población es no comprar de las redes sociales”, concluyó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Fuente: https://www.radiofides.com