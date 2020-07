Yatiri activa recurso legal para acceder a servicios de salud

El abogado y yatiri alteño David Ticona Balboa, anuncia la presentación de ante el juez de garantías constitucionales, un recurso legal para pedir el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0326/2019 para garantizar el acceso y derecho a la salud de la población.

“En un acápite de la sentencia constitucional, indica que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental de La Paz y los municipios de La Paz y El Alto, así como el Servicio Departamental de Salud (SEDES) deben cumplir con su rol de garantizar el acceso continuó de los servicios de salud a través del suministro de medicamentos y las capacitaciones necesarias”, explicó Ticona.

El recurso es porque en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, faltan insumos, medicamentos, reactivos, material de bioseguridad, además de otros requerimientos de lucha contra la enfermedad, “pediremos que a través de la justicia se cumpla con la sentencia constitucional”, añadió.

Presentado el recurso, las autoridades de las instituciones mencionadas deberán presentarse ante el juez de Garantía Constitucional, Celso Villalobos, para dar un informe sobre cómo se están atendiendo la pandemia. Tras cumplir este procedimiento y en caso de tener un informe negativo, se les iniciará un proceso penal por “incumplimiento de deberes” dijo.

HAY DINERO

El abogado mostró su preocupación, porque durante la emergencia sanitaria, se han recibido donaciones de recursos económicos de diferentes instancias, desde internacionales, así como de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), sin embargo, las deficiencias en los centros hospitalarios y personal de salud continúan.

“Lo que nos preocupa es que hay dinero, hay donaciones, pero no hay resultado efectivo para los propios médicos, no hay protección para no contagiarse, aquí algo está fallando. No puede ser que la población se vea desprotegida, queremos saber cómo se está gastando el dinero, y cómo se está pagando montos adicionales a la Policía, por estar en primera línea, además qué se está haciendo para incentivar el trabajo de los médicos”, expresó.

Con el recurso, se pedirá al juez de garantías constitucionales identificar a las personas responsables de la desatención de los centros hospitalarios y el personal de salud, “si el anterior Gobierno ha sido negligente al no atender la salud, este Gobierno es más, porque desde diciembre del pasado año se sabía de la existencia del coronavirus, pero no ha hecho nada”, añadió David Ticona.

En enero de la pasada gestión, el juez 11 de partido en lo Civil de La Paz concedió la tutela a la acción popular presentada por Ticona contra las movilizaciones de los médicos en Bolivia. Con este recurso, el personal está impedido de paralizar el servicio de salud y ver otras formas de protesta para dar a conocer sus demandas.

Fuente: www.elalteno.com.bo