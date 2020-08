Bloqueo: Piden iniciar procesos a responsables de actos vandálicos registrados en Samaipata

El asambleísta Reinaldo Seas, en el programa ¡Qué Semana!, de radio EL DEBER, manifestó que han identificado a los que comandan actos violentos la tarde del viernes y mantienen el bloqueo en Samaipata.

También informó que la Policía tuvo que darse modos para llegar, desviar el bloqueo para no confrontar a los manifestantes. Dijo que están dialogando con los manifestantes, dándoles el tiempo para que se retiren de forma pacífica.

“Se tienen identificados a quiénes están impulsando este bloqueo, también a quienes han estado llevándoles alimentación, por eso insistimos en el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía departamental, porque debe imputarlo de oficio a todos estos que han encabezado estos actos vandálicos y a quiénes han estado impulsándolos. Los tenemos identificados, y para no afectar la investigación le hemos pasado los datos al fiscal y al comandante de la Policía”, dijo el asambleísta.

Acusa al alcalde de ser cómplice, porque no ha hecho nada por evitar el bloqueo. Indicó que se ha visto a personal municipal coordinando en el lugar. “Si no es el que financia, es el que les permite, pero no se manifiesta para levantar el bloqueo”, cuestiona.

De su lado, el secretario municipal administrativo, Norberto Borda, lamentó los conflictos que se iniciaron desde el día martes y rechazó todas las acusaciones.

La autoridad municipal indicó que la municipalidad, que es del MAS, ha manifestado su desacuerdo con el bloqueo. Además, dijo que se está cooperando con los actos investigativos sobre el incendio provocado. «Nuestro alcalde ha llamado a la pacificación y se ha acercado a la Policía, para que las instancias competentes puedan actuar conforme a norma y por la vía pacífica».

Indicó que el alcalde envió una comisión al punto de bloqueo haciendo conocer su posición y pedirles que levanten la medida. Dijo que se comunicó con la Policía y la Defensoría del Pueblo.

«De parte del municipio no tienen ninguna clase de apoyo en el punto de bloqueo. Llamamos a la pacificación y evitar todo tipo de confrontación», indicó.

El asambleísta Seas dijo que “la gente que está en el bloqueo, en su mayoría no es del municipio de Samaipata”.

La autoridad municipal también indicó que hay personas de municipios aledaños, respondiendo a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana e instruyó exigiendo que las elecciones se mantengan para el 6 de septiembre, y no para el 18 de octubre como lo ha establecido el Tribunal Supremo Electoral.

El asambleísta calificó como una humillación lo ocurrido este viernes, donde los manifestantes provocaron destrozos. “La gente nativa es gente de paz, le gusta trabajar, es muy pacífica”, indicó.

La Policía está acantonada en Achira, donde los pobladores les están dando alimentación, para que los efectivos puedan hacer su trabajo.

También hay otro contingente al otro lado del bloqueo, por lo que los efectivos intentan persuadir que el desbloqueo sea de forma voluntaria y no usar la fuerza pública.

Por su lado, el gobernador Rubén Costas reprochó los bloqueos que están azotando Santa Cruz, porque considera que son provocadas con afanes políticos.

“Los bolivianos tenemos que buscar el bien común, y eso tiene que suceder. Los enfrentamientos, el caos y la anarquía que se está tratando de accionar en el país y que obviamente tiene fines políticos”, remarcó.

Recordó que en el Día de la Patria expresó que esta es una situación muy difícil cuando se está combatiendo una pandemia que tiene al mundo puesto de cabeza, a lo que se suma que se está ingresando a la época difícil del tema de los incendios en esta situación de angurria. “Nosotros lo que vamos a hacer siempre con nuestro espíritu democrático es llamar a la cordura y a la pacificación (…)”, agregó.