Bloqueos obligan al repliegue de brigadas médicas en las provincias de Santa Cruz

El Deber Alvaro Rosales Melgar

Una faceta lamentable en medio de la emergencia sanitaria y que agrava la situación en las provincias cruceñas. Las brigadas médicas de la Gobernación de Santa Cruz se vieron obligadas a replegarse y suspender la planificación para atender a los vecinos del área rural.

¿El motivo? Los bloqueos convocados por movimientos sociales afines al MAS que anteponen la política a las medidas de contingencia para frenar el avance del corovirus.

Las movilizaciones convocadas a escala nacional para este lunes (3 de agosto) se enfocan en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revierta el cambio de fecha de elecciones nacionales para que estas se lleven a cabo el 6 de septiembre.

Con lamento, la directora del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Tatiana Áñez, informó que, ante la incertidumbre generada por los bloqueos, las brigadas ‘Una esperanza por la vida’ no volverán a las provincias hasta nuevo aviso.

Áñez sostuvo que los sectores movilizados vulneran el derecho de la población a recibir atención sanitaria y pidió que den un paso atrás en los bloqueos para no generar más riesgo de contagio entre las comunidades.

«No puede ser que por algunas personas con intereses políticos se tenga que coartar el derecho a la salud de la población», reclamó la directora del COED

Por su parte, Jorge Franco, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación, fue más enérgico. Al borde del llanto lamentó que las brigadas tuvieron que dejar a medias la labor realizada en las provincias Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande.

“Estamos haciendo el esfuerzo de ir con médicos arriesgando nuestras vidas. También tenemos familia y no puede ser que estos grupos políticos del Movimiento Al Socialismo convoquen a estos bloqueos y tengamos que dejar a medias nuestras brigadas médicas”, protestó Franco.



Actualmente, los municipios y localidades de la zona rural cruceña se ven afectadas por la falta de liquidez económica para combatir la emergencia sanitaria, no cuentan con el personal en caso del desborde de centros de salud y carecen de medicamentos para tratar a enfermos graves.

Franco pidió dejar de lado las actitudes que priman la política por encima de la salud y recordó que en la filas de la Gobernación se reportaron ocho funcionarios de primera línea que fallecieron por consecuencia del Covid-19. «Basta de agradar a un partido político y poner en riesgo sus vida y la de sus familias», exigió.

Tres puntos de bloqueos serán instalados en las vías departamentales, siguiendo las medidas convocadas por la COB. Rechazan el cambio de la fecha electoral dictado por el TSE

​Hasta la fecha, hay 3.248 personas atendidas en 40 municipios por las brigadas médicas de la Gobernación y hay 1.460 personas que figuran como sospechosas y reciben tratamiento.

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud, Marcelo Ríos, enfatizó que no es momento de movilizaciones que generan daño y que conlleva a que la gente no pueda recibir asistencia médica. «Esto genera una pugna entre la atención de salud y la posiciones radicales. No debemos subestimar al virus», concluyó Ríos.