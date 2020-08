Cadeco forma comité de emergencia con 100 empresas ante la falta de pagos

Más de 100 constructoras, 3.000 ingenieros y 4.000 arquitectos buscarán salidas para paliar la crisis del coronavirus. El Estado le debe más de 400 millones de bolivianos al sector, indican.

Fuente: Opinión

«El rubro de la construcción llegó a alcanzar un PIB (Producto Interno Bruto) del 14.52% en Cochabamba en 2014, siendo una de las actividades económicas más importantes de la región y el país. Sin embargo ahora, por la crisis de la COVID-19 ese registro ha caído a un -6.38% en este 2020. Es un dato que debe llamarnos la atención y buscar soluciones para salir de la crítica situación que está sobrellevando el sector», dijo hoy lunes en tono de preocupación, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Departamental de Construcción (Cadeco), Raúl Solares.

Marcelo Torrejón, representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, SIB, anunció la conformación del Comité Interinstitucional de la Construcción. Puntualizó su importancia para sobrellevar la situación y buscar la manera de que el Estado cancele una deuda con el sector que asciende a más de 400 millones de bolivianos, de acuerdo con la información que manejan.

«El comité decidió exigir este pago porque la situación se ha tornado insostenible por la pandemia. No solamente son empresas, sino también ingenieros que son supervisores y fiscales de obra. En nuestra rama siete especialidades están enfocadas a la construcción como ser ingenieros eléctricos, mecánicos y civiles. En esta coyuntura de los edificios inteligentes, los ingenieros de sistemas y electrónicos también forman parte del rubro de la construcción. A eso se debe nuestra unión a este comité y si el Estado no da soluciones, tendremos un golpe duro. No podemos pagar impuestos porque no tenemos recursos. Hemos analizado también iniciar acciones legales contra los funcionarios que no han realizado el pago oportuno, a pesar de que varias empresas ya han concluido las obras».

A raíz de esta coyuntura, Cadeco ha generado el comité interinstitucional que es una «alianza estratégica» con la Sociedad de Ingenieros Bolivia (SIB, filial Cochabamba) y el Colegio de Arquitectos del departamento para encontrar soluciones a dicha problemática. Hace 18 días, Solares había señalado que la crisis económica por la pandemia y los bloqueos, por parte de grupos afines con el Movimiento Al Socialismo (MAS) que pedían elecciones para el 6 de septiembre, ponían 16.500 empleos directos en riesgo. Además, corría peligro la continuidad operativa del 25% de las empresas constructoras.

Una conclusión de aquel estudio era que ninguna empresa del rubro apuntaba a un crecimiento en los próximos meses. «Es más. Mantenerse solo es una proyección del 27.1%. Reducir operaciones, algo que prevé el 39% (el más alto), el riesgo de cierre es para el 25.4% y únicamente el 6.8% proyecta intensificar actividades», había explicado.

Finalmente, Daniel Uchani, presidente del Colegio de Arquitectos, indicó que es necesario «aunar esfuerzos» por las dificultades que atraviesa el rubro, debido a la pandemia, los conflictos sociales y políticos, más la crisis. «Al 98% de las empresas constructoras las instituciones públicas (gubernamentales, departamentales y municipales) aún les debe el pago por trabajos realizados entre el año pasado y el actual. Esto ha derivado en la imposiblidad de cumplir las obligaciones laborales y en deudas con los proveedores. El 78% ya tuvo que reducir personal, medida que afecta directamente a los arquitectos e ingenieros. Estamos en estado de alarma».