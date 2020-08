Cochabamba: La Resistencia se declara en alerta por bloqueos y se concentra en Cala Cala

LOS TIEMPOS

El grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intervinó este domingo un bloqueo en el km 10 de la av. Blanco Galindo y luego se concentró en la plazuela de Cala Cala a la espera de que culmine el diálogo entre el Gobierno nacional con sectores sociales, candidatos, el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones.

#LTahora Varias personas se reúnen en la zona de Cala Cala. Afirman que desbloquearán los puntos instalados, desde hace varios días, en distintos sectores de #Cochabamba

📹Carlos López – LT pic.twitter.com/hk5T20YYdW — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 9, 2020

De acuerdo con la versión de vecinos de Colcapirhua, un grupo de la Resistencia se presentó en un punto de bloqueo de la Blanco Galindo y logró que unas 10 personas que resguardan las barricadas se retiren.

Los representantes del grupo de la Resistencia, Yassir Molina y Milena Soto, expresaron que no buscan la confrontación pero se encuentran en estado de alerta. “No vamo a permitir que el MAS se vuelva a imponer”, dijo Soto.

#LTahora

Varias personas se reúnen en la zona de Cala Cala. Afirman que desbloquearán los puntos instalados, desde hace varios días, en distintos sectores de #Cochabamba

📷 Carlos López – LT pic.twitter.com/sBbStFi9AO — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 9, 2020

“A nivel nacional nos encontramos en estado de alerta, no vamos a permitir que sigan cometiendo crimines de lesa humanidad, como son los saqueos y asesinatos indirectos, porque no dejan pasar el oxígeno, esperamos que dentro de la mesa de diálogo a pesar que la COB no ha querido participar y nos dan a entender que no tienen la intención de modificar cuando no se está perjudicando al TSE que es realmente al que se tiene que perjudicar”, declaró el representante de RJC al grupo Centro.

Soto dijo que no pueden permanecer indiferentes frente a lo ocurrido en Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron enfrentamientos y la retención de personas.

#LTahora Varias personas se reúnen en la zona de Cala Cala. Afirman que desbloquearán los puntos instalados, desde hace varios días, en distintos sectores de #Cochabamba #Bolivia

📹 Los Tiempos pic.twitter.com/foASCOerGg — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 9, 2020

Molina manifestó que de momento se encuentran reunidos en Cala Cala los líderes de escuadras y que cada uno representa a unas 50 personas. “Vamos a salir toda la ciudadanía a desbloquear, no vamos a permitir que un partido político nos esté chantajeando; los bolivianos somos fuertes y lo vamos a volver a demostrar”, anunció.

La concentración se realiza pese a la vigencia una cuarenta que restringe las concentraciones para evitar la propagación del coronavirus. Yassir Molina explicó que también son “autoconvocados”, como el sector de K’ara K’ara contra quienes no se actúa.

Los jóvenes se volvieron a concentrar como es habitual con sus motocicletas, mascarillas y algunos con petardos.