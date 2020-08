El gobierno de facto tiene listo proyecto de D.S. para la intervención de las FF…

...Socialismo (MAS) de Evo Morales , fue remitido tras su aprobación al gobierno Ejecutivo transitorio para su promulgación. PUEDES VER "Ojalá que la gente no...

brasil.elpais.com | 12 hours ago

...foram convocadas por sindicatos simpáticos ou diretamente ligados ao Movimento ao Socialismo (MAS), o partido do ex-presidente Evo Morales, o... "irritação e transtorno" que a decisão do Tribunal Eleitoral de adiar as eleições causou para os trabalhadores e camponeses. Evo Morales, acusado pelo...

Compartido: 3.5K