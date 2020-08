Hugo Dellien entrena en Miami con miras al US Open

Betty Rojas Rodríguez

La primera raqueta de Bolivia, Hugo Dellien, se encuentra en Miami (Estados Unidos) entrenando con miras a su participación en el Master 1.000 Cincinnati y en el US Open.

“Estoy entrenando en Miami, con Guido Pella (argentino), que está entre los 30 del ranking mundial, creo que eso nos va a venir muy bien, compartimos el preparador físico, armamos un pequeño equipo y nos vinimos una semana antes de ir a Nueva York y eso creo que nos va a venir súper bien”, explicó el tenista beniano al Panamericano Deportivo.

Dellien, que estuvo las últimas semanas en Paraguay reanudando su preparación, determinó mover su entrenamiento a Estados Unidos, donde el deporte poco a poco empezó a volver a la nueva normalidad, sin tantas restricciones como en Sudamérica.

Su primer objetivo es el Master 1.000 de Cincinnati que está previsto para disputarse del 20 al 28 de agosto, en el que Dellien espera recuperar el ritmo de competencia, para poder llegar entre un 80% a 90% al US Open, que se desarrollará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

“Tenía todo organizado con el equipo técnico de Paraguay, pero obviamente no es lo mismo, sobre todo en la parte del tenis, no había muchos jugadores para entrenar, pero físicamente entrené bien. En la parte del tenis me falta bastante para agarrar ritmo, pero estos días previos antes de Cincinnati y el mismo torneo me van a venir bien, para poder llegar al menos en un 80% o 90% al US Open”, aseguró Dellien.

“El objetivo nuestro es tratar de llegar lo mejor posible al US Open para poder competir bien y ya llegar a la gira del polvo de ladrillo, que sería el objetivo principal. Queremos llegar 100% y poder estar bien para Roland Garros y los torneos que se jueguen en Europa”, sostuvo Dellien.