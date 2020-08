La fotografía con la que Evo recuerda a su hermana fallecida por Covid-19

Evo Morales publicó una fotografía para recordar a Esther (70), su hermana, quien falleció esta madrugada producto de Covid-19 en la ciudad de Oruro. También rindió un sentido homenaje a la mujer que llegó a considerar como su madre.

La imagen seleccionada por el expresidente, refugiado en Argentina, muestra el matrimonio entre ella y Ponciano Willcarani, que tuvo lugar en Orinoca, población de la cual es oriunda la familia.

“Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron”, es parte del texto que el líder cocalero y jefe del MAS eligió para destacar la figura de Esther.

En noviembre de la gestión pasada, la mujer, que se dedicaba al comercio, sufrió la destrucción de su vivienda, que estaba en construcción. “Por mi hermano voy a dar la vida, no voy a permitir que lo toquen”, dijo Esther, en una de las últimas entrevistas que dio antes de acompañar a Evo cuando fue asilado en México.

El mensaje de Morales:

La hermana del exmandatario nació el 13 de noviembre de 1949 en Orinoca y producto del matrimonio tuvo tres hijos, Ademar, Marcelo y Róger, hoy todos mayores de edad.

“Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias”, recordó Morales.