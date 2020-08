Muere niño de cinco años por supuesta ingesta de dióxido de cloro en Argentina

El hecho ocurrió en Neuquén. Intentan determinar si sus padres le dieron ese compuesto químico para prevenir el coronavirus.

Fuente: clarin.com

Un nene de 5 años murió este sábado en Plottier, a menos de 20 kilómetros de Neuquén, debido a un paro cardíaco y se investiga si en el desenlace fatal se produjo por la ingesta de dióxido de cloro.

Fue la declaración de los familiares del nene a los trabajadores del hospital lo que disparó esa hipótesis, aunque aun se intentan determinar las causas de su muerte.

Según precisó el medio neuquino LaMañana , el pequeño de 5 años ingresó pasadas la 0.30 de este sábado a la guardia del Hospital sin signos vitales. «Los médicos trataron de reanimarlo realizando RCP durante 50 minutos. A pesar de los esfuerzos, el pequeño murió», informaron.

Más tarde, el Ministerio de Salud neuquino destacó que «del interrogatorio a sus familiares, se desprende que el día anterior el niño había consumido dióxido de cloro».

Y agrega: «En este sentido, es importante recalcar que desde el Ministerio de Salud se comunica y se adhiere a las recomendaciones realizadas sobre el no consumo (ingesta, inhalación, inyección, etc.) de productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados».

El dióxido de cloro estuvo en el centro de la polémica en el país después de que algunas figuras públicas lo promocionaran para combatir el coronavirus. Entre ellas, la conductora Viviana Canosa lo tomó en vivo durante su programa en Canal 9.

También se pronunció el Ministerio de Salud nacional, que enfatizó en un comunicado que «la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso».

Y suma que «la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales».

La Sociedad Argentina de Pediatría fue aún más allá y puntualizó que «el menor peso de los niños en relación a los adultos y la inmadurez de su metabolismo aumenta el riesgo cuanto menor es su edad«.

También a través de un comunicado fueron enfáticos para repudiar «la utilización inescrupulosa del dióxido de cloro por parte de presuntos profesionales de la salud, que ante la angustia y la incertidumbre de las familias en estos momentos de pandemia por un agente infeccioso nuevo, sin terapéuticas curativas farmacológicas, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además con reconocidos efectos tóxicos».

Desde la ANMAT se recomendó días atrás que no se consuman medicamentos no autorizados. «El producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso», señaló la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Como informó Clarín, «desde hace años se promocionan en forma fraudulenta como «solución milagrosa» contra un amplio espectro de trastornos y enfermedades, a las que desde hace un tiempo se sumó Covid-19, la infección causada por el nuevo coronavirus​. Autoridades y especialistas advierten por los riesgos de su ingesta».

Días atrás un hombre de 50 años murió en Jujuy y también se investiga si la causa de su muerte fue la ingesta del mismo compuesto químico.

La víctima murió por un paro cardíaco que habría sido producido por intoxicación, por lo que se investiga si ingirió ese líquido, peligroso para los seres humanos y contraindicado por profesionales de la salud, informó el diario El Tribuno.