Nueva alcaldesa de Samaipata anuncia que renunciará al MAS

La concejala y nueva alcaldesa de Samaipata en Santa Cruz, María Elena Toledo, designada ayer por un cabildo abierto anunció que renunciará al Movimiento Al Socialismo (MAS) y se comprometió a trabajar por la población, según reportó el periodista José Luis Vega.

Toledo dijo que la primera acción que realizará este lunes 31 de agosto será renunciar al MAS, sigla con la que logró la concejalía en 2015, porque no comparte las acciones que afines a este partido realizaron instalando un bloqueo en su municipio la primera semana de agosto y quemando parte de las ruinas arqueológicas El Fuerte.

“Yo he sido concejal del MAS nunca me voy a negar, pero como siempre le dije al exalcalde no soy alcahueta de nadie para fomentar las cosas que se han estado haciendo mal”, dijo la alcaldesa en su posesión ante el cabildo.

El conflicto municipal en Samaipata comenzó la anterior semana con una vigilia y toma de la Alcaldía para desconocer a la autoridad municipal, Flavio López, a quien relacionan con los grupos afines al MAS que bloquearon durante siete días la población y atacaron al hospitales exigiendo que la fecha de elecciones generales se mantenga para septiembre.

Los participantes también reclamaron por las consecuencias económicas de la cuarentena rígida por la cuarentena por la pandemia del coronavirus y pidieron flexibilizar las restricciones para poder reactivar su economía.

El sábado los pobladores de Samaipata realizaron un cabildo para desconocer al Alcalde y designar una nueva autoridad hasta las próximas elecciones. La autoridad saliente aún no sea pronunció sobre su destitución.

Fuente: Los Tiempos