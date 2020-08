Salud prevé hasta 150 mil casos en septiembre y advierte explosión de contagios por los bloqueos

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, afirmó que se espera que el pico de casos de coronavirus en el país se presente entre fines de agosto y las dos primeras semanas de septiembre, cuando se podría llegar hasta 150 mil casos. El experto advirtió que los bloqueos de los últimos días han generado condiciones para que haya una explosión de casos.

“Haciendo un análisis más o menos frío, estamos en plena subida de casos al menos en el lado occidental del país, esperemos que al legar a la cima no sea un dato trágico, esperamos que entre la primera y segunda semana de septiembre alcanzar un tope máximo, vamos a llegar a 130 mil o 150 mil casos las primeras semanas de septiembre. Pero hubo muchas condiciones para que haya (un situación) de casos explosivo, (debido a que) los últimos diez días la gente no se ha comportado como debería y esperemos que no nos lleve a una situación crítica”, dijo Sahonero a Bolivia TV.

Sahonero dijo que “con las actividades y todo lo que se ha visto, de lo que se ha bloqueado y que hemos estado reñidos con la bioseguridad, entonces septiembre va a ser cuando tengamos mayor pico, en unas dos semanas justamente por este tipo de actividades irregulares”, indicó.

Explicó que se prevén tres efectos de los bloqueos en la pandemia. Primero, que van a aumentar el número de contagios, segundo que va a haber mayor número de problemas en casos moderados y críticos; y tercero, que el déficit de alimentación producido por los bloqueos va a incidir en la cantidad de casos en el personal de salud y la población, ya que varios hospitales debieron racionar los alimentos debido a que no había insumos para prepararlos.