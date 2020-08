Samuel: «terrible espada terrorista» pende sobre la cabeza de Bolivia

El candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina. Foto de Archivo La Razón

eju.tv





El candidato vicepresidencial de Juntos, Samuel Doria Medina, afirmó que el llamado cuarto intermedio en las movilizaciones hasta el 18 de octubre, anunciado por la COB y grupos afines al MAS, conlleva una amenaza al pueblo boliviano. «Nos están advirtiendo que si no ganan las elecciones volverá la violencia contra el país».

El político y empresario a traves de su red social, afirmó que la determinación de la Central Obrera Boliviana (COB) de levantar los bloqueos y movilizaciones hasta el día de las elecciones, es una amenaza a la nación, «la rechazaremos con el voto de los bolivianos», subrayó.

Ayer viernes en conferencia de prensa el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunciaba la decisión del organismo sindical, «damos un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina. Y estamos seguros, más que nunca, que después de las elecciones del 18 de octubre no van a querer hacer el traspaso de mando, no van a querer», afirmaba al agregar que las organizaciones sociales se mantendrán en apronte.

En otro tuit, Doria Medina llamó la atención sobre los daños que dejan al país los bloqueos y acciones violentas ejercitadas durante casi dos semanas por los grupos de afines al partido de Evo Morales (MAS). Dijo que si bien hoy hay transitabilidad en el 90 por ciento del territorio nacional «quedan carreteras destruidas, cerros derrumbados con dinamita, más pobreza, más enfermedad».

Pese a esta situación el aliado de la presidenta Áñez, asume una posición optimista y afirma que «el país se pondrá de pie para dedicarse a lo verdaderamente importante: luchar contra el virus y recuperar la economía».