Suárez llama “perverso” a Ferrier y le recuerda cómo “presionó” para que lo encarcelen

Ernesto Suárez, exprefecto de Beni, recordó este lunes cómo actuó Álex Ferrier cuando él fue procesado, en 2017, por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Hoy el exgobernador y hombre fuerte del MAS en ese departamento fue enviado a la cárcel por incumplimiento de deberes.

En su cuenta en Facebook, Suárez, integrante del Movimiento Demócrata Social (MDS), dijo que no le desea a nadie ir preso, porque sabe lo denigrante y doloroso que es eso para la familia. Sin embargo, señaló que jamás olvidará cómo actuó la exautoridad departamental cuando a él lo procesaban.

“A este sujeto no le alcanzaba ver el sufrimiento de mi madre con cáncer terminal, el de mi esposa, hijos, hermanos y sobrinos… No le alcanzaba que uno tenga que trajinar esposado, no, no le alcanzaba”, rememoró Suárez, recordando cuando fue enviado al penal de Mocoví.

Acusó a Ferrier de enviar, cuando era gobernador, a funcionarios de esa repartición “para que nos lancen huevos, botellas con agua y nos insulten en cada audiencia, como si el sufrimiento que vivía no fuera suficiente…así de perverso fue este sujeto”, recalcó

Esta madrugada, tras una audiencia de más de 10 horas, el exgobernador Álex Ferrier fue enviado a la cárcel de Trinidad, con detención preventiva de cuatro meses, por presunta malversación de Bs 85 millones, por la compra de terrenos avasallados y la construcción de una carretera inutilizada antes de habilitarse. Fue imputado por los delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.