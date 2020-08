Sucre tiene Planta de Oxígeno nueva que hace 4 años no funciona; alistan denuncias penales

erbol.com.bo

La crisis de oxígeno reabrió la compra irregular de una Planta Generadora de Gas Medicinal a un costo de 3,2 millones de bolivianos a una empresa unipersonal que nunca acabó de instalar para su funcionamiento en el Hospital Santa Bárbara del Sedes-Chuquisaca. Una diputada pidió la intervención del Ministerio Público, mientras el Colegio de Ingenieros Mecánicos dice que los equipos a estas alturas ya son obsoletos.

El 30 de septiembre de 2015, el entonces director técnico del Sedes-Chuquisaca Martín Maturano firmó el contrato para la adquisición de una generadora de gas medicinal de la Empresa Unipersonal “Villafuerte Imported of Good And Comercial Service”, cuyo gerente propietario es Rodrigo Villafuerte Martínez, según el contrato registrado en el Sicoes.

El 24 de marzo de 2016, la misma autoridad informó que la planta estaría operando en un plazo de 45 días con una capacidad de envase de 8 cilindros por hora, dando por descontado el desabastecimiento de oxígeno en el departamento y con posibilidades de vender a otras regiones y recuperar los costos de inversión.

Sin embargo a 4 años y 5 meses de su recepción oficial, ninguna autoridad salió a explicar el motivo por el que esa planta nunca terminó de arrancar y solo se conoce que una auditoría técnico-legal habría paralizado su implementación, por lo que los equipos lucen empolvados y casi abandonados en los interiores del nosocomio.

“Este es un tema que debe ser investigado penalmente por la Fiscalía General para establecer responsabilidades del ex Gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu y el director Martín Maturano”, demandó la diputada Lourdes Millares al señalar que “no es posible que una auditoría técnico-legal” que paralizó el funcionamiento, pueda durar más de cuatro años.

Observa indicios de daño económico al Estado porque se han entregado equipos incompletos y hay delitos por omisión de las autoridades del Hospital Santa Bárbara, porque “no es posible que haya guardado tanto silencio mientras hay gente que está muriendo por no tener acceso a un botellón de oxígeno”.

Por su parte el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Héctor Ibáñez informó a Erbol, que hace un año a solicitud de la Gobernación, presentó un estudio para poner en funcionamiento y llegó a la conclusión que no existe instalación de la planta sino el depósito de partes de todo un armatroste.

“Es como si recién hubieran llegado los equipos, los bajaron del camión, trataron de hacer conexiones y lo dejaron ahí. Por ese recomendé un trabajo de reingeniería para estimar costos y tiempo que para mí, puede demandar entre 10 y 12 meses”, manifestó.

Dijo que luego de presentar su proyecto de reingeniería, la Gobernación nunca más lo buscó y tampoco supo los motivos por los que la Gobernación dejó pasar tanto tiempo ni conoce la modalidad del contrato porque en toda relación de esta naturaleza hay fases de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha, algo que no se observa en el lugar.

Actualmente lo que está son partes de una planta que necesitan obras civiles para poder empotrarlos y realizar trabajos de conexiones bajo normas de seguridad. “Como he visto, me da la impresión que la Gobernación no sabía lo que estaba comprando a un intermediario ni el intermediario sabía lo que estaba trayendo. A estas alturas los equipos ya casi son obsoletos porque hay otros totalmente automáticos, a diferencia de estos que requieren más personal y demanda mayor consumo de energía eléctrica”, manifestó Ibáñez, un profesional ingeniero de amplia experiencia en este rubro.

Tras la inspección interinstitucional del pasado viernes, el asambleísta Eusebio Cordero dijo que existe el acta de entrega y recepción del equipo funcionado pero en realidad sigue paralizado, por lo que este lunes presentará denuncia formal contra el exgobernador Urquizu, Martín Maturano, y la exdirectora del hospital Santa Bárbara Gilka Guerrero.

Erbol se contactó con Maturano quien dijo tener información de que la empresa proveedora habría enviado una carta al Sedes, donde le “indica las razones de su retraso de puesta en funcionamiento y que en cuanto le den condiciones haría funcionar en un tiempo breve”.

Maturano que se encuentra delicado de salud, fue consultado sobre los procesos penales anunciados y se comprometió a enviar un audio donde haría conocer su criterio en torno a las amenazas y los motivos por los que no funcionó la planta, pero hasta la difusión de la presente nota no remitió lo anunciado.

DATOS TÉCNICOS DE LA PLANTA (*)

Modelo: UBP – 50

Capacidad: 50 m 3 /Hora.

/Hora. Número de cilindros en un día (Oxígeno / Nitrógeno): 200.

Calidad: oxígeno puro de 99.7 % y Nitrógeno hasta 99.99 %.

Presión: 155 Bar.

DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA.

El día de la visita se pudo evaluar las condiciones del estado en la que están los equipos de la planta, no existe conexiones de tubería entre los equipos de compresión, de expansión, y el manifold, denominados sistemas a:

Compresor de aire rotativo Atlas Copco.

Compresor de aire UB 50 sobre trineo con panel eléctrico.

Unidad de purificación UBP 50.

Columna de separación de aire UB 50 con motor de expansión.

Manifold o colector de oxígeno en cilindros.

Compresor de aire rotativo Atlas Copco. – Está en conteiner de fábrica, falta empotrar al piso, faltan conexiones eléctricas, faltan las conexiones de tubería al compresor de aire UB 50 sobre trineo con panel eléctrico, sistema limpio y control automático.

Extracto de un informe situacional