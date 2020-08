¿Teletrabajar desde otro país? algunos países ya ofrecen visas especiales para mudarse mientras dure la pandemia

Un recorrido por los requisitos de los países que ofrecen programas de hasta doce meses para trabajar de forma remota

Cuando el profesor de secundario Lamin Ngobeh leyó en redes sociales una publicación para trabajar en forma remota desde Barbados durante 12 meses, le llamó la atención. Era profesor de la escuela secundaria, y sabía que las clases no regresarían al menos hasta febrero de 2021, así que pensó que sería una buena opción en materia de salud y de calidad de vida.

A mediados del mes de julio, Barbados se convirtió en uno de los primeros países que, desde al Caribe hasta Europa del Este, han creado programas de visas especiales para trabajadores remotos en el marco de la pandemia, informó un artículo de The New York Times.

Estonia, Georgia y Bermuda son otros de los países con programas regulares, que han apelado a esta medida ante una caída sustancial en las cifras de turismo de estos países es una razón clave para los nuevos programas.

En el caso de Barbados, en 2019 el turismo había representado el 14 por ciento del producto bruto interno, con más de 712.000 llegadas de turistas internacionales. “El turismo es el sustento del país”, dijo Eusi Skeete, director de turismo de Estados Unidos para Barbados.

En la primera semana desde que anunciaron la existencia del programa, recibieron más de mil solicitudes de diferentes lugares del mundo; la mayoría de las respuestas fueron de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Incluso antes de la pandemia por el coronavirus la cantidad de trabajadores remotos en todo el mundo estaba en aumento: una investigación de la consultora MBO Partners determinó que la cantidad de trabajadores independientes en los Estados Unidos -incluidos consultores, autónomos y trabajadores temporales- fue de alrededor de 41 millones en 2019. Más de 7,3 millones de trabajadores en los Estados Unidos se describieron a sí mismos en 2019 como “nómadas digitales”: aquellos que optaron por un estilo de vida independiente de la ubicación que les permitió viajar y trabajar de forma remota.

Citado por The New York Times, David Cassar, director de operaciones de MBO Partners, señaló que la influencia internacional de los autónomos está aumentando considerablemente. “Esperamos que aumente el interés en convertirse en un nómada digital entre los trabajadores independientes en los próximos años. El Covid-19 ha acelerado la adopción del trabajo remoto generalizado, y los trabajadores independientes estarán entre los primeros en aprovechar un estilo de vida habilitado por la tecnología e independiente de la ubicación “, dijo.

Muchos trabajadores, en efecto, se sienten atraídos por el estilo de vida de los nómadas digitales por su menor costo de vida. Una de ellas es Maggie Turansky, cuya ciudad natal es Phoenix, Estados Unidos, pero que vive actualmente en la República de Georgia. Desde allí dirige un sitio web, The World Was Here First, y vive con su pareja en un apartamento nuevo en Tbilisi por unos 500 dólares al mes. Han estado allí durante lo que va de la pandemia. “No puedo pensar en ninguna otra ciudad importante en un país occidental que sea comparable”, dijo. “Los servicios públicos además de eso rara vez superan los 50 dólares al mes, y el Wi-Fi es excelente. Georgia es atractiva y hay mucho que ver y hacer, y nos enamoramos de ella“.

Amanda Kolbye, otra ciudadana de Estados Unidos, trabaja actualmente desde Malasia como asesora de negocios online. Ha disfrutado de vivir y trabajar en el extranjero durante los últimos dos años, viviendo en seis países, incluidos Tailandia, Vietnam, Indonesia, Qatar y Taiwán. “No planeo regresar a los Estados Unidos en el futuro previsible”, dijo Kolbye. “Estoy considerando administrar mi negocio desde otro país, como Estonia, Barbados o Bermuda, lo que me permitirá estar más cerca de casa”.

Si bien todos los países con programas para recibir trabajadores exigen seguro médico y pruebas de Covid-19 negativas (ya sea antes de la llegada, al llegar o ambas), algunos cobran una tarifa por la solicitud y piden pruebas de un salario mensual, junto con extractos bancarios.

Para Barbados, los posibles trabajadores remotos deben completar un formulario de solicitud y enviar fotos, además de proporcionar un comprobante de empleo y una declaración de ingresos de al menos USD 50.000 anuales durante el período que permanezcan en la isla. La tarifa USD 2.000 por persona solo se paga después de que se aprueba.

La Política de Certificado de Residencia de Bermuda, que se anunció el 1 de agosto pasado, tiene un costo de USD 263. Edward David Burt, el primer ministro, dijo que “esto ciertamente ayudará con nuestra industria turística”. En 2019, Bermuda reportó USD 419 millones en ingresos por turismo de ocio y más de 808.000 visitantes, la mayor cantidad en la historia del país. No es sorprendente que la pandemia haya deprimido estos números.

“Durante abril, mayo y junio, los turistas fueron casi cero”, dijo Glenn Jones, director ejecutivo interino de la Autoridad de Turismo de Bermudas. “Puedo decirles que vivimos de llegadas aéreas. En julio, nuestra capacidad de transporte aéreo, el número de asientos de aerolíneas comerciales que volaban a la isla, era solo el 10 % de lo que era en julio pasado. Agosto será sólo el 20 por ciento“.

A los pocos días de anunciar su programa de certificación residencial, Bermuda recibió 69 solicitudes de todo el mundo. Pero a diferencia de Barbados, Bermuda no requiere un ingreso mensual mínimo para los trabajadores remotos de estadías prolongadas.

La nueva visa de nómada digital de Estonia, que comenzó el 1 de agosto y es una extensión de su programa de e-Residency, permitirá a los visitantes permanecer en el país legalmente y trabajar de forma remota para su empleador hasta por 12 meses. La tarifa de la solicitud es de USD 125 y los solicitantes deben demostrar un salario base de al menos USD 4.150 por mes.

“Si ve los países que ofrecen visas para trabajadores remotos, son los que dependen en gran medida del turismo”, dijo Ott Vatter, director gerente de eResidency en Estonia. “Si bien Estonia no depende tanto del sector turístico, la gente se está dando cuenta del potencial y la necesidad de este tipo de oferta; después del Covid, la necesidad se aceleró“.

El programa de Georgia, llamado “Remotamente desde Georgia”, permite que los trabajadores permanezcan y trabajen allí hasta por seis meses. Como Bermuda, Georgia actualmente no requiere que los trabajadores solicitantes muestren un ingreso mínimo mensual, aunque deben demostrar que cuentan con los medios suficientes para mantener su estilo de vida.

“No se trata de mudarse a un país y quitarle un trabajo a un local, sino de gastar localmente a un nivel más alto con una moneda más fuerte”, dijo Neville Mehra, un estadounidense que actualmente vive en Valencia.

Si bien trabajar de forma remota puede resultar atractivo para quienes pueden hacer su trabajo con una computadora y una conexión a Internet, puede no resultar tan fácil para todos los profesionales. Es posible que no en todos los países no se reconozca el estatus de trabajador independiente y el idioma también puede ser una barrera.

Fuente: infobae.com