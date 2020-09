Áñez profundiza campaña con discurso presidencial con ofertas y ataques

La presidenta interina Jeanine Áñez, al cumplir diez meses de su mandato transitorio, en mensaje a la nación profundiza su campaña electoral con promesas y ofertas electorales, además de ataque a sus adversarios políticos.

“Han sido 10 meses donde todos han tenido que luchar para salir adelante (…) vamos a seguir luchando porque aunque ha pasado lo peor, esta batalla aún no termina, aún tenemos lucha contra el virus, lucha por la reactivación y el empleo y lucha contra el tirano, porque el tirano Evo Morales intentará volver para tumbar a este gobierno y el siguiente”, refirió.

Pero -acotó- mientras yo esté en esta Presidencia quiero garantizarles algo, ese señor sólo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia.

Cabe recordar que ‘Áñez asumió la Presidencia de manera transitoria, dos días después de la renuncia de Morales, quien había dimitido el 10 de noviembre de 2019, y ante el vacío de poder y la renuncia de otras autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) que precedían la línea de sucesión.

“Ese señor sólo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia explicaciones por haber violado los derechos humanos, por haber hecho fraude electoral, por haber cometido abuso sexual contra mujeres bolivianas y menores de edad, ese señor humilló al pueblo boliviano iba a pagar ante la ley”, aseveró, al sostener que superó las amenazas de MAS y Evo de inten-tar otra guerra civil.

Ataque llega a todos

Asimismo, sin mencionar nombres de otros candidatos, la candidata presidenta cuestionó la presunta pasividad, temor de los mismos en este periodo de la pandemia Covid-19.

“A lo único que hay que temerle es a perder el coraje, a los únicos que hay que temerles es a los tibios, a los indiferentes, a los miedosos, a esos también los vamos a vencer porque el futuro no se construye con miedo ni con tiranos”, indicó.

Bonos

En esta oportunidad, Áñez prometió la continuidad de los bonos que canceló su administra-ción sin importar a quien tenga que enfrentar.

“Voy a asegurarme, desde donde me toque, de que el próximo año, el 2021, el Estado boli-viano seguirá entregando los bonos que ya entregamos este año, no importa lo que tenga que hacer, no importa contra los que tenga que luchar, no importa a quien tenga que ven-cer”, dijo.

Reacciones

Analistas sostienen que, lamentablemente, la presidenta Áñez está incurriendo en las accio-nes del exmandatario Morales, que recurría a todo acto público para promover su candidatu-ra y atacar a sus adversarios.

“El discurso es polarizado y electoralista, porque incluye a los candidatos y la campaña. Electo-raliza más el país, en un momento muy difícil y profundiza las diferencias con sus ocasionales adversarios políticos, generando mayor división y confrontación”, refirió el abogado constitu-cionalista José Luis Santistevan.

En esa línea, Paul Antonio Coca, abogado constitucionalista, mencionó que el periodo de campaña electoral se ha constituido en un escenario de guerra sucia, en el que se ataca a los adversarios en la búsqueda de réditos políticos y olvidándose de lo más importante para la ciudadanía, propuestas y proyectos para salir de esta crisis multidimensional.

“Se ataca a todos pero no se habla de las propuestas que requieren ser escuchadas por los y las ciudadanas”, indicó.

Mensaje político

El asambleísta del MAS, Franklín Flores, cuestionó los ataques vertidos por la mandataria Áñez contra el Movimiento Al Socialismo y su líder, además denunció el uso de los medios del Estado para hacer campaña.

“Este es un mensaje político-electoral a través de los medios oficiales del Estado, a pesar de que existen prohibiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La señora se convierte en juez y verdugo al hacer estas declaraciones, a pesar de que existen informes de organismos internacionales que esta señora utiliza los medios represivos para hacer persecución políti-ca”, indica.

Agrega, que utiliza los bonos para hacer campaña electoral, cuando se oponían anteriormen-te, además mencionó la necesidad de que rinda cuentas de los respiradores, de los equipos de bioseguridad con donaciones llegadas al país para combatir el coronavirus.

ÁÑEZ VISITA REGIONES COMO CAMPAÑA

En las últimas 48 horas, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, realizó un recorrido maratónico por diferentes regiones del país, en el que desarrolló una serie de actividades, mismas que fueron calificadas de proselitistas.

El viernes, la mandataria estuvo en los departamentos de Tarija y Potosí. En la víspera visitó Cochabamba.

Entre las acciones realizadas, está la devolución de la hidroeléctrica San Jacinto a Tarija, toda vez que en 2015 la Gobernación de Tarija y la administración de Evo Morales suscribieron un contrato de Operación, Mantenimiento y Administración, para que ENDE Guaracachi administre la planta por 30 años.

En su visita al Gran Chaco, se comprometió en la perforación de 30 pozos para dotar de agua a diferentes comunidades de esta región.

Asimismo, adelantó que para los municipios del Gran Chaco como una forma de reactivación del empleo, entre otros.

Áñez recibió también el viernes dos reconocimientos en la ciudad de Potosí, durante una visita que realizó a esa región para participar de una serie de actividades en favor de la reactivación económica y la salud de los potosinos.

En la víspera, la presidenta Áñez llegó al municipio de Tiquipaya, Cochabamba, oportunidad en que entregó de ayuda a los hogares y centros de acogida de este departamento consistente en equipos electrónicos, material escolar y otro tipo de elementos.

MANDATARIA AFIRMA QUE TRABAJARÁ SIN MIRAR COLORES POLÍTICOS

Este sábado la presidenta Jeanine Áñez en su trabajo de gestión en Tiquipaya, Cochabamba, afirmó que trabajará sin distinción de los colores políticos, pero cuestionó el trabajo de la administración gubernamental anterior.

Durante la entrega de diferentes elementos para los hogares de acogida, la presidenta Áñez que refirió que se le estaba dando el sentido de este apoyo que se da las personas a través de Gestión Social, y que las donaciones lleguen a manos de los beneficiarios y no como antes a la casa de partidarios.

Bajo este aspecto dijo que dejando de lado esta práctica, en su gestión se trabaja sin distinción de colores políticos, y que lo importante es llegar a todos.

“Mientras Dios nos dé la oportunidad y la fuerza para seguir trabajando, lo vamos a seguir haciendo con un compromiso adicional, trabajaremos para todos los bolivianos, así como hicimos con los bonos, sin mirar colores políticos, porque la necesidad no tiene color político ni ideología. Seguiremos trabajando por todas las familias bolivianas mientras estemos con la posibilidad de hacerlo, no vamos a ver colores políticos ni ideologías, bolivianos somos todos y en ese camino estamos”