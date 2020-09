«Chavo» Salvatierra competirá en el Rally Baja 500 en California

Fuente: lostiempos.com

El piloto boliviano Juan Carlos «Chavo» Salvatierra iniciará este sábado su participación en el Rally Baja 500 de California, aquel que se competirá en el desierto de Baja California, Estados Unidos, como parte del circuito mundial de rallies del desierto.

«Será una de las competencias más exigentes de mi vida. Además de la distancia y las largas horas, me tocará correr en un terreno accidentado y con muchos obstáculos», declaró Salvatierra mediante su departamento de prensa.

¡¡¡Orgullo!!! Es la palabra precisa para definir lo que siento cada vez que salgo del país y veo la bandera de Bolivia en lo más alto. Sus colores me inspiran, me motivan y me recuerdan que debo dejar todo en cada kilómetro. Mañana a dejarlo todo en la Baja 500. pic.twitter.com/0Nfb7oRazz

— Chavo Salvatierra (@chavo_mx1) September 25, 2020