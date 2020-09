Chile: manifestantes protestan contra una nueva Constitución

Cientos de personas ondearon banderas de Chile y llevaron rótulos del «Rechazo», la opción en el plebiscito para que no se cambie el texto de la Constitución.

Unas 300 personas se congregaron este sábado (26.09.2020) en un exclusivo barrio de Santiago para manifestarse en contra de la posible redacción de una nueva Constitución en Chile y defender la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Banderas de Chile y de colores con el lema a favor del «Rechazo» -la opción en el plebiscito del próximo 25 de octubre para que no se cambie el texto de la Constitución- coparon la protesta.

Manifestantes del #Rechazo cantaron himno nacional durante banderazo ciudadano en metro el golf pic.twitter.com/z6CCvzPbt5 — Actualidad Chile (@ActualidadChil1) September 26, 2020

«Rechazo, rechazo, no quiero miseria. No seremos Cuba ni tampoco Venezuela», gritaba un hombre con un megáfono. Cerca, Rodrigo Bejarano y su pareja vestían gorras con el lema Make Chile great again («Hacer Chile grande de nuevo», en inglés), adaptando el lema de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El mundo cada vez está tomando su propio camino, están los globalistas y estamos los patriotas que queremos defender [nuestro país]. Trump es un camino a seguir de lo que cada país debe hacer para que el país crezca y sea un lugar con no tanta desigualdad y se pueda vivir en paz», indicó a la prensa extranjera Bejarano, de 55 años.

El manifestante agregó que no quiere una nueva Constitución porque «no es lo que necesita Chile» ya que la actual permitió por 40 años que el país haya «ha sido ejemplo en Latinoamérica». En tanto, varias personas vestían camisetas con la cara de Pinochet, incluso alguno tenía parches con simbología nazi.

Según un estudio publicado por la Universidad de Chile, el 82 por ciento de las personas chilenas estaría a favor de la redacción de una nueva Constitución, foco de las críticas durante las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre en contra de la desigualdad, y que dejaron una treintena de muertes, así como miles de personas heridas y detenidas.

Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del @CentroCOES indica que un 82 por ciento de las y los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiar la Constitución https://t.co/rHY46ZSbo8 pic.twitter.com/AC1eCPWaIV — Universidad de Chile (@uchile) September 25, 2020

Fuente: DW