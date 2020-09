Con una frase particular, Cristiano Ronaldo volvió a presumir de sus récords personales

El delantero portugués fue la figura en el triunfo ante Suecia y quedó a tiro de una impactante marca mundial

A sus 35 años, aún no hay límites aparentes para Cristiano Ronaldo, que devoró otra marca con Portugal, por encima ya de los cien goles en su impresionante carrera también con la selección; decisivo con un 'doblete' para agrandar el pleno luso en la Liga de Naciones en su visita a Suecia (0-2). EFE/EPA/Janerik Henriksson/TT SWEDEN OUT

Cristiano Ronaldo no para de batir récords. Esta vez logró superar la barrera de los 100 goles con la selección de Portugal, se mantiene como el primer futbolista europeo en lograrlo y quedó a tiro de una impactante marca mundial.

Es que el delantero de 35 años con sus dos goles a Suecia, por una nueva fecha de la UEFA Nations League, alcanzó los 101 gritos con el elenco luso y se posicionó a solo ocho conquistas del israelí Ali Daei (109 en 148 encuentros), que es el máximo goleador de la historia de las selecciones.

“Son dos goles importantes los que he conseguido, es una marca que buscaba. Estoy muy contento, en primer lugar porque el equipo ha ganado y por alcanzar los 101, con dos goles enormes”, declaró Ronaldo a la televisión pública portuguesa.

Cristiano Ronaldo habló de los ocho goles que le faltan para alcanzar a Ali Daei y fiel a su estilo, afirmó: “El récord…. Paso a paso, no es una obsesión, pero creo que los récords llegan de una manera natural”. CR7 declaró una frase similar con respecto a los récords personales cuando batió un impresionante récord dos meses atrás con la Juventus en la Champions League.

Precisamente fue ante Suecia, en 2013, cuando Ronaldo igualó el récord de goles en la selección portuguesa de Pauleta (47), en la vuelta de la repesca para el Mundial 2014, para el que clasificó a su equipo con un triplete aquel día.

“Había dejado una marca la última vez que jugué en este estadio. Sabía que si jugaba hoy dejaría de nuevo mi marca y es lo que ha pasado”, señaló.

Finalmente Ronaldo se refirió al contexto de crisis sanitaria que obliga a jugar a puerta cerrada. “La salud es lo primero, pero es triste jugar sin aficionados, es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores. Personalmente cuando juego fuera me gusta mucho que me silben, me motiva”, desveló.

Los goles 100 y 101 de Cristiano Ronaldo en la selección – Portugal vs Suecia

Este duelo contra Suecia fue el primero de Ronaldo desde principios de agosto y la eliminación de la Juventus por parte del Lyon en octavos de la Liga de Campeones. En la presente convocatoria de Portugal sufrió una infección en el pie derecho y recibió antibióticos, lo que le impidió jugar el sábado ante Croacia, en la primera jornada de la Liga de Naciones, partido que su equipo ganó 4-1 a pesar de la ausencia de su capitán y referente.

Cristiano Ronaldo marcó a los 46 minutos del primer tiempo de tiro libre y aumentó a los 27′ del complemento, también con otra gran conquista desde la puerta del área, con los que arribó a los 101 tantos en 165 encuentros con el seleccionado portugués, siendo el único europeo en alcanzar los 100 goles con la Selección.

Pasaron 17 años y 164 partidos desde el debut de Cristiano en Portugal. Fue en 2003, con tan solo 18 años y bajo las órdenes del entrenador Luiz Felipe Scolari. Desde entonces, suma 101 gritos con su Selección y 739 en toda su carrera en 1016 encuentros.

Pero no es la única, ya que el delantero de la Juventus irá por otro impactante récord mundial: ser el máximo goleador de la historia de las selecciones. CR7 se encuentra en segundo lugar, a solo ocho tantos del israelí Ali Daei (109 en 148 encuentros). Completa el podio el húngaro Ferenc Puskas (84 en 85). Por su parte, Lionel Messi, el máximo anotador de la historia de la selección argentina, acumula 70 gritos en 138 partidos.

Cristiano Ronaldo anotó 7 goles en Mundiales, 17 en amistosos, 2 en Copa de las Confederaciones, 9 en Copas UEFA, 5 en Nations League, 30 en Eliminatorias de Mundiales y 31 en Eliminatorias de Eurocopa. Los títulos que ganó con Portugal fue Eurocopa 2016 y Nations League 2018. Lionel Messi, por su parte, con 27 partidos menos que el luso, marcó 6 en Mundiales, 34 en amistosos, 9 en Copa América y 21 en Eliminatorias. Además, en selecciones Sub 20 y Sub 23, convirtió 8 goles en 12 encuentros.

