Del «maestra del engaño» al «veo que todavía me extrañas»: las duras palabras que los ex novios de Belinda le dedicaron

La cantante es muy hermética con su vida sentimental, pero sin duda sus rupturas son de las más escandalosas

Belinda, Giovani Dos Santos, Lupillo y Criss Angel (Foto: Instagram@oficialgio/@lupilloriveraofficial/@crissangel/@belindapop)

La vida sentimental de Belinda se mantiene expuesta desde que confirmó su noviazgo con el también cantante, Christian Nodal. Aunque la llamada “pareja del momento” derrocha amor en las redes sociales, el pasado sentimental de la artista la persigue por todos los conflictos que le provocó dentro del mundo de la farándula.

El futbolista Giovani Dos Santos, el mago Criss Angel, el cirujano plástico Ben Talei y hasta el cantante Lupillo Rivera, son sólo algunos de los hombres que compartieron las mieles del amor con la cantante de Bella Traición, aunque los tórridos romances concluyeron en medio de intensas batallas campales en redes sociales.

El trabajo y la distancia terminó con el romance entre Belinda y Giovani en 2009. La cantante aseguró que este noviazgo quedó en los mejores términos, pero años después comenzó una disputa de la que no salió bien parada.

La intérprete de Amor a primera vista publicó en su cuenta de Twitter en julio de 2014 un video de Giovani en aparente estado de ebriedad. Tras un intercambio de mensajes, ella le pidió que se cuidara, pero él respondió con un “veo que todavía me extrañas”.

Las palabras de Dos Santos aún resuenan en la mente de los fanáticos de la cantante, quien después se relacionó con el mago Criss Angel, un amor que parecía de cuento de hadas y terminó como una historia de terror.

La pareja se conoció en Las Vegas, Estados Unidos y su amor se desarrolló en medio de viajes y románticos encuentros que terminaron para septiembre del 2017.

La ruptura no fue la más amable. Criss Angel no tuvo los mejores comentarios para su ex en sus redes sociales: “No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

El asunto escaló cuando el clavadista Rommel Pacheco mostró su interés en Belinda y Angel le advirtió: “espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”.

Belinda se defendió diciendo: “Criss Angel es el maestro del engaño, no yo”.

Con Criss Angel tuvo una amarga ruptura (Instagram)

Después apareció el cirujano Ben Talei en la vida de Belinda, quien siempre negó la relación que finalmente se ventiló presuntamente por un hackeo en un dispositivo móvil.

De pronto en el Instagram de Belinda aparecieron varias fotos donde se les veía disfrutando de viajes y veladas románticas.

Mientras el médico confirmó una relación, la cantante negó la existencia de un romance y lo acusó de hackear su red social para ventilar las polémicas imágenes que pronto desaparecieron de la página web.

Aunque este supuesto noviazgo terminó con el escándalo de las imágenes, fue hace unas semanas cuando Ben Talei hizo una nueva polémica declaración hacia su ex pareja.

“No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”, dijo en una entrevista con la periodista Jessica Maldonado, para Telemundo.

Una de las imágenes de Belinda junto al cirujano plástico Ben Talei

A la lista se sumó el cantante Lupillo Rivera, quien siempre ha tenido las mejores palabras hacia su excompañera en La Voz México e incluso le deseó suerte con su nueva relación con Christian Nodal.

En octubre del año pasado el hermano de Jenni Rivera habló del efímero romance que tuvo con la intérprete de Amor a primera vista, aunque siempre prefirieron mantenerlo oculto.

El amor que sintió por ella lo impulsó a tatuarse su rostro, acción que quedó expuesta ahora que la relación entre Belinda y Nodal fue confirmada.

“Nunca me voy a olvidar de Belinda, la verdad. Eso sí lo digo públicamente, nunca me voy a olvidar de ella y punto”, ha confesado en más de una ocasión Lupillo Rivera, quien también se atrevió a lanzar un tema hacia las “tóxicas” de su vida y que pudo ser dedicado hacia su antiguo amor.

Fuente: infobae.com