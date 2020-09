«Él no tiene claro que esto ya acabó»: el futuro de la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Kala Ruíz había anunciado en enero que la pareja pasaría por un distanciamiento y ahora afirmó que no volverían a estar juntos

La decisión de Irina Baeva de continuar con su preparación como actriz en Nueva York siempre estuvo acompañada de dudas sobre si la relación es lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia con su pareja, el actor Gabriel Soto. La astróloga Kala Ruíz afirmó que la pareja no resistirá esta prueba tan terrible.

Según Kala Ruíz, quien reveló en enero de este año que la pareja se separaría, ahora reiteró que se alejaran por la distancia y principalmente porque Irina Baeva estaría completamente enfocada e interesada en lograr su entrada a Hollywood. Esto la llevaría a hacer de lado su relación con el actor mexicano para poder buscar la mejor opción para ingresar al estrellato internacional, incluido el tema de tener una pareja que le ayude a lograr su objetivo.

Nuevamente, Ruíz afirmó que se terminará la relación entre ellos, así lo dijo en el programa Despierta América:

Es claro que lo que ella quiere es obtener éxito, estar en el tope del mundo y subir escalones en su carrera. La relación iba masomenos bien pero tenían expectativas muy diferentes del otro. Y la carta dice soltar, quiere decir que van a terminar pero no con rencores sino por objetivos laborales.

Según Kala, Baeva tendrá distintos romances antes de encontrar el ideal y que se quedaría en Estados Unidos con su futura pareja, señalando que va a costarle trabajo y muchos errores porque va dirigida para pertenecer a la élite de Hollywood. Mientras tanto, Gabriel Soto se mantendrá en México, siguiendo con sus proyectos de telenovelas y apuntando seguir interpretando papeles estelares:

Fácil no la va a tener, de llego y soy la estrella que siempre quise ser pues no. Ella sí encontrará la entrada pero no en el nivel que espera, será un largo recorrido pero la van a introducir, va a ser un hombre maduro, bastante más grande que ella y con papeles pequeños pero va a seguir escalando y escalando hasta llegar a personajes importantes y sí lo va a acabar logrando, pero con mucho esfuerzo