«Es lo más cercano que tiene a una madre»: el ex esposo de Naya Rivera reveló la razón por la que su cuñada vive con él y su hijo

Ryan Dorsey hizo un video en Instagram expresando su decepción por la cantidad de odio que ha visto en sus redes sociales, mientras trata de superar una tragedia

El ator lamentó vivir en un mundo tan negativo (Foto: Ryan Dorsey/Instagram)

Ryan Dorsey lamentó vivir en un mundo en el que el odio se pueda repartir de manera tan libre. El ex esposo de Naya Rivera habló acerca de las especulaciones que ha habido acerca de la relación entre él y Nickayla Rivera, la hermana de la actriz.

A través de un video de Instagram, el también actor expresó que se ha mantenido alejado de las redes sociales después de la muerte de la madre de su hijo. Después de que un reporte revelara que él y su ex cuñada están viviendo juntos para criar al pequeño Josey, el Dorsey expresó que la gente que está opinando no sabe por lo que él y su familia han pasado.

“No puedo creer que esto sea la vida real y que estoy a punto de hablar de estas tonterías […] Me llamó la atención que hay muchas personas que tienen mucho que decir y muchas opiniones sobre la trágica situación de nuestra familia[…] Hay gente que hace juicios y haciendo suposiciones y envían mensajes terribles y desean la muerte hacia extraños de los que no saben nada, es muy loco”, comentó Dorsey.

El intérprete de 37 años expresó su tristeza al saber que la gente le desea lo peor a una familia que precisamente está tratando de superar una tragedia.

Dorsey comentó que su hijo quría que su tía viviera con ellos (Foto: especial)

“Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente fue criada para pensar que está bien escupir odio, en general, especialmente cuando hacen declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia que espero sea tan inimaginable que tu o cualquiera que esté cerca de ti no pase por esto”, continuó.

También agregó que no se imagina criar a un hijo para que piense que está bien repartir odio a extraños a través de redes sociales. Pero, ha encontrado consuelo en que su hijo y en la manera que se comporta.

Dorsey agregó que tras la muerte de la estrella de “Glee”, el actor ha estado en una constante tristeza tanto por él, como por su hijo. Él se siente afortunado de aún tener a su madre, mientras que sabe que Josey no tendrá esa oportunidad.

Por otro lado, el actor confirmó que Nickayla sí está viviendo con ellos por el momento a petición de su mismo hijo, pues Dorsey sabe que es lo más cercano que tendrá a una madre.

El actor expresó que no le importa el qué dirán, sino que su hijo esté bien (Foto: Archivo)

“Me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘quiero que Titi viva con nosotros para siempre’. Porque ella es lo más cercano que tiene a una madre. Porque vas a necesitar toda la ayuda que puedas obtener como un padre soltero, que trata de construir su carrera y navegar este desastre con tu hijo y tienes que lidiar con esto cada hora de cada día por más de 80 días”, explicó.

Dorsey agregó que por el momento dejará que su pequeño tenga todo lo que pida, y lo que necesite, que es su familia, pues es una situación que no será para siempre, pero que es necesario después de la “pesadilla que sufrió”.

“Es una situación temporal. Después de todo lo que ha tenido que pasar, ¿cómo puedes negarle eso? ¿Debido a qué? ¿A lo que podrían pensar o decir algunos extraños, o escupir algo de odio basado en algún tabloide desacertado, poco lógico y mal informado?”, reclamó.

Pero el actor explicó que de alguna forma se siente muy suertudo de tener tanto el apoyo de sus familiares, como de los de Naya; especialmente su hermana, pues ella puso su vida en pausa para poder ayudar a Josey.

Dorsey alabó que su cuñada esté dispuesta a pausar su vida por su sobrino (Foto: Archivo)

“Tener una mujer joven que es su sangre, su Titi, que está dispuesta a poner su vida en espera y sacrificar cosas, desarraigar su situación por el bien de mi hijo”, añadió.

Aunado a esto, Dorsey explicó que la ayuda no solamente ha sido hacia su hijo, sino que él también ha podido tener a alguien a su lado que le ha ayudado con su pena.

“Por lo tanto, cuando acuestes a tu hijo, no siempre tienes que estar solo con tus pensamientos y no tendrás que estar triste día y noche preguntándote cuándo mejorará todo. Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarte en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo”, declaró.

También dijo que a quien quiera que esté pasando por algo similar, no esté siendo seguido por fotógrafos que quieran capturar imágenes de él y Nickayla. Además calificó la narrativa de una “relación” que los tabloides quieren explotar como absurda, pues sus prioridades son otras.

Rivera es lo más cercano que Josey tiene a una mamá (Foto: Archivo)

“Mierda, desearía estar preocupado por una relación ahora. No estar pensando esto y vivir con esto todos los días”, condenó.

Dorsey insistió que la gente sea amable con los demás, y espera que el video le ayude a la gente a pensar bien las cosas antes de mandar amenazas de muerte a gente que está sufriendo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La hermana de Naya Rivera respondió sobre rumores de romance con el ex esposo de la actriz

La autopsia del cuerpo de Naya Rivera reveló nuevos detalles sobre su muerte

Habla de su mamá a diario: así vive el pequeño Josey a más de un mes de la muerte de Naya Rivera

Fuente: infobae.com