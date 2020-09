Excónsul rechaza denuncia de sobreprecio en la compra de un galpón

La exautoridad dice que no le notificaron con ninguna auditoría



El excónsul Sixto Valdez, en un acto en Argentina.



A tres semanas de hacerse pública la denuncia de supuesto sobreprecio en la compra de un galpón para el funcionamiento de la Embajada boliviana en Buenos Aires, el excónsul Sixto Valdez, cuya gestión está involucrada en la transacción, dice que no recibió ninguna notificación sobre investigación o auditoría alguna y remarca que cumplió con todas las exigencias legales para esta adquisición.

Contactado por CORREO DEL SUR, Valdez, señalado por el actual cónsul general en Buenos Aires, Alberto Pinto, afirma que cumplió con la normativa boliviana inherente a compras para la Cancillería, y reveló que hasta ayer, jueves, no recibió ninguna solicitud oficial de información sobre la cotización y compra del galpón por el que el Estado pagó $us 850 mil, en 2018.

Según Pinto, el inmueble fue valuado en $us 600 mil, pero además no contaría con un diseño apropiado para el funcionamiento de oficinas consulares, al haber sido un espacio destinado a actividades industriales. En esa línea, dijo que hacer una readecuación costará otros $us 514 mil, por lo que, incluyendo $us 100 mil por el impuesto de transacción, el galpón representa la erogación de $us 1.450.000.

Valdez, en declaraciones a este periódico, remarcó que brindará todos los documentos que justifican la compra del galpón que, asegura, está ubicado en una zona de la Comuna 1 de Buenos Aires, y que está cerca de oficinas de distintos servicios.

“Hasta el momento en que CORREO DEL SUR se comunica conmigo, no existe ninguna notificación oficial de ningún tipo (…) Se han hecho todos los trámites que establecen las normas bolivianas de hacer avalúos correspondientes. Cuando se nos haga conocer las observaciones formalmente, presentaremos documentos y demostraremos que se ha cumplido todo el procedimiento establecido por normas bolivianas”, aseveró.

Respecto a las adecuaciones, Valdez reveló que en su gestión se presupuestaron los trabajos por $us 130 mil, lo que incluía el revestimiento por porcelanato en pisos y cerámica en paredes y la instalación de escritorios para distintas oficinas en amplios ambientes, además de otras obras.

“Esos trabajos técnicos, que son muchísimos, que están detallados, se comunicó oportunamente a nuestra Cancillería”, dijo la exautoridad.