Fifpro llamó a Galindo para que dé su versión sobre la supuesta extorsión de Farías

El caso de supuesta extorsión de parte del seleccionador de Bolivia, César Farías, ya es de conocimiento internacional. El mediocampista Samuel Galindo aseguró que recibió una llamada de Fifpro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) para que dé su versión. Supuestamente, no fue convocado a la selección porque apoyó las medidas de presión que encabezó Fabol.

Galindo contó a DIEZ que el vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, le informó que Farías lo llamó para decirle que tanto él, como Fernando Saucedo, no serían convocados a la Verde porque se unieron a la protesta de Futbolistas Agremiados de Bolivia. Los jugadores renunciaron a la Verde porque sus demandan no fueron atendidas, pero después levantaron la protesta.

“Farías pudo decir no me gusta cómo juega Samuel o tengo otro jugador en su puesto, pero argumentar que no nos convoca por temas políticos, no me parece justo. ¿Dónde está la ética?”, se preguntó Galindo, dos días después de haber conversado con FIFPro.

Galindo indicó que siente rabia porque los futbolistas deben llegar a la Verde por mérito deportivo y no por chantajes. Asimismo, se preguntó, ¿dónde está la ética de Farías?. “Fabol sigue investigando porque hay casos como el de Moisés (Calero) que sí fue chantajeado. Le dijeron que si no renovaba con la agencia deportiva que es muy allegada a Farías no iba a ser convocado y fue lo que pasó”, añadió.

El volante cruceño aseguró que Costa tiene pruebas del mensaje de Farías. “Fernando ya lo vio, yo todavía. Tengo mucha bronca”, concluyó.

Desde la FBF, aseguraron que Farías no se referirá sobre este asunto y no ha conversado con los medios de comunicación bolivianos desde que inició la concentración con el seleccionado nacional el 17 de agosto.