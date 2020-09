Gobierno lamenta que la Asamblea Legislativa haya bloqueado recursos del exterior por Bs 20.000 millones

Fuente. ABI

El Gobierno lamentó este jueves que la Asamblea Legislativa haya bloqueado recursos de organismos internacionales que ascienden a Bs 20.000 millones, monto que puede ser utilizando para atender la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, informó que estos recursos externos y que gestionó el Gobierno para paliar la crisis económica son dineros provenientes de créditos y de emisión de bonos.

«Por un lado, nos ha inviabilizado el desembolso de recursos internacional es por $us 1.500 millones o Bs 10.000 millones, y, por otro lado, también ha obstaculizado la emisión de bonos del exterior por otros Bs 10.000 millones. Son más de Bs 20.000 millones que la Asamblea Legislativa ha obstaculizado, que no pueden ingresar al país», dijo Ortiz.

Reprochó la actitud de los legisladores del MAS que tienen mayoría en la Asamblea, porque por un accionar «político» obstaculizan que los recursos externos no pueden ingresar al país.

«¿Quién dice que no se necesitan los créditos? El país ha perdido más de Bs 20.000 millones de ingresos por la pandemia y va a seguir hasta fin de año aumentando estas cifras. Cómo pueden decir que no se necesitan los créditos, obviamente que se necesita», explicó.

Ortiz lamentó que solo la Cámara de Diputados haya aprobado los proyectos de créditos del Banco Mundial por $us 254,3 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 450 millones y no así el Senado, lo que ocasiona que Bolivia no cuente hasta la fecha con esos recursos.

