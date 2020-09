Mesa advierte crisis económica «histórica», se necesitará financiamiento externo para enfrentar déficit fiscal

Mesa dice que para enfrentar el déficit fiscal se necesitará financiamiento externo

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana afirmó que Bolivia requiere «una inyección de liquidez muy importante».

Fuentes: Página Siete Digital / Red ATB

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que el país vive una crisis económica dramática heredada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que empeoró con el coronavirus, por lo que se debe trabajar en medidas de inyección de liquidez a la economía.

En términos de la reducción de la economía, el exmandatario detalló que como se achica el Producto Interno Bruto (PIB), caen las exportaciones y se incrementa el déficit, por lo que se requiere una inyección de liquidez que provenga del financiamiento externo.

“Hay que ponerle dinero a la economía para moverla más rápidamente de lo que está avanzando en la demanda y la oferta, eso implica la construcción de un respaldo propio y de un financiamiento internacional que no sea el de ayuda por cooperación o que no sea de ayuda porque se necesita plata para pagar salarios, sino que tiene que ver un financiamiento que se garantiza pagar en función de la capacidad de pago futura”, señalo en una entrevista con ATB.

Para Mesa, la inyección económica deberá enfocarse en la generación y salvación de empleo. Para ello se debe fomentar a las Mypes (micro, pequeñas y medianas empresas).

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural , Abel Martínez, aseguró que el déficit fiscal de más de 20.000 millones de bolivianos fue gracias a que el gobierno del MAS dejó deshechas las arcas de las finanzas del Estado y eso ocasionó un resultado fiscal que estaba previsto para todo el año, pero que ya se alcanzó durante el primer semestre de este 2020.

El candidato por CC coincide con esa postura, señaló que es “la herencia de los desastrosos 14 años de gobierno que hoy se ve claramente, porque del 2014 al 2019 lo que el gobierno de MAS hizo fue comerse lo que había acumulado en los años anteriores”, apuntó.

A ello se suma la crisis de salud que hay que resolver y la crisis de corrupción estructural con un gobierno abierto.

Consultado si es presidente se hará una reforma de fondo en el sistema tributario. Mesa respondió que es imprescindible, pero no en el sentido de incremento de impuestos si no de que la factura tenga un valor universal de acceso a la economía y el reconocimiento de que la factura tenga un valor reembolsable en el caso de que la persona no tenga un crédito fiscal.