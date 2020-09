Miguel Bosé cerró sus redes sociales por considerar que ejercen censura y control de la información

El artista madrileño ha decidido dar de baja sus perfiles donde sumaba más de 6 millones de seguidores

La falta de libertad de expresión y de veracidad en las identidades de los usuarios fueron algunas de las causas por las que Bosé dio de baja sus perfiles (Foto: Instagram Miguel Bosé)

Durante los últimos meses, Miguel Bosé se ha convertido en una voz polémica en las redes sociales, y se ha constituido como uno de los más mediáticos negacionistas de la actual contingencia sanitaria por COVID-19.

El cantante español también se ha mostrado como defensor de teorías de la conspiración que desacreditan los efectos de la pandemia y plantean hipótesis al respecto como la aplicación de una futura vacuna, el uso del cubrebocas o incluso hasta la implementación de las torres de tecnología 5G.

Algunos de sus mensajes han sido motivo de censura en las redes sociales, como la ocasión, hace unos días, en que Twitter eliminó mensajes negacionistas del cantante de 64 años, aunque luego fueron recuperados en su cuenta.

Un mensaje de Bosé que generó cientos de reacciones en Twitter

Utilizando el hashtag como grito de guerra #YoSoyLaResistencia, Bosé convocó a una concentración masiva a mediados de agosto en Madrid para protestar en contra el uso del cubrebocas, por considerarlo una medida invasiva y exagerada. Al no apersonarse en la reunión a la que él mismo invitó a través de videos en sus cuentas, el intérprete de Amante bandido y Duende fue duramente criticado.

Ahora, llamó la atención que desde la noche de este domingo las cuentas de redes sociales del del madrileño desaparecieron totalmente de internet, perfiles donde ostentaba más de tres millones de seguidores en Twitter, dos millones y medio en Facebook y 900,000 followers de Instagram.

Aunque se especuló que el cantante había sido víctima de censura y expulsión por parte de los administradores de las plataformas, la oficina del artista ha enviado esta tarde un comunicado en el que deja en claro que el motivo de la ausencia del también actor ha sido una decisión personal al considerar esos espacios como coartadores de la libertad de expresión.

Miguel Bosé convocó el 16 de agosto a una concentración masiva en la Plaza Colón de Madrid

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, DON MIGUEL BOSÉ DOMINGUÍN, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales por los siguientes motivos personales: No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, reza una parte de la carta difundida.

Miguel Bosé, quien vive desde hace dos años una batalla familiar contra quien fue su pareja durante 26 años, Nacho Palau, con quien crió cuatro niños, puso en duda la autenticidad de las cuentas en redes sociales, argumentando que una gran cantidad de perfiles corresponden a ‘bots’ o personas que responden a todo tipo de intereses que no abonan a un debate genuino.

“En definitiva, no considera que sean un medio libre y adecuado en el que merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual. Considera que en muchas redes sociales se mezclan usuarios reales, y con todo el derecho a expresarse con respeto y argumentar, con usuarios ficticios y usuarios que actúan bajo intereses de terceros, quebrando el sano debate que sobre cualquier cuestión pudiera hacerse. El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas ”, finaliza el comunicado.

El cantante español Miguel Bosé ha criticado las políticas sanitarias del presidente español Pedro Sánchez (Foto: Efe)

El pasado 16 de agosto, así denunció Bosé la eliminación de ciertos mensajes en su cuenta de Twitter:

“Me han castigado. He sido un niño malo, entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente”, expresó en el video en el que exhortó a los españoles a acudir a la Plaza de Colón a manifestarse contra el uso de la mascarilla sanitaria.

