Novedades en series, películas y documentales

Últimos días de septiembre y seguimos mirando hacia delante para ver todo lo que llega a las plataformas de streaming el próximo mes de octubre. Ya hemos visto lo de Netflix y lo de Disney+ y llega el turno de los estrenos de HBO España.

Es un mes curioso porque este mes la plataforma refuerza su catálogo de documentales y llegan nada menos que ocho. Además, tenemos un par de series nuevas: ‘Beartown’ y ‘The Undoing‘ y no pierde motivo para celebrar Halloween poniendo la saga ‘Saw‘ al casi completo (la VIII ya está disponible).

‘Beartown’

Nueva serie de cinco partes venida desde los países nórdicos, de Suecia concretamente. Adaptación de la novela de Fredrik Backman, Anders Weidemann, Antonia Pyk y Linn Gottfridsson escriben una serie que nos lleva a un pequeño pueblo entre los bosques cuya gran ilusión reside en su equipo de hockey sobre hielo juvenil. Un atroz acto violento dinamitará la situación.

‘The Undoing’

Nicole Kidman y Hugh Grant son la cabeza de cartel de este drama que sigue la historia de una pareja que vive la vida soñada hasta que un día una terrible muerte desvela toda una serie de secretos. Grace debe desmantelar toda su vida para crear desde cero una nueva.

Todas las series

‘Other Parents’ T1-2 (1/10)

‘Warrior‘ T2 (3/10)

‘The Walking Dead‘ T10 (8/10)

‘Primal‘ T1P2 (9/10)

‘The Spanish Princess’ T2 (12/10)

‘Beartown’ (18/10)

‘The Undoing’ (26/10)

Películas

Documentales

‘537 votos’

Documental que sigue el terremoto político que supuso la batalla por la custiodia del infante Elián González y cómo influyó en el resultado de las elecciones presidenciales en el año 2000 y los famosos 537 votos por los que ganó George W. Bush en el estado de Florida.

Todos los documentales

‘Regreso a Epipo’ (1/10)

‘Siempre Luis’ (7/10)

‘Wild Card: The Downfall of a Radio’ (8/10)

‘My Home’ (15/10)

‘Lessons of Love’ (18/10)

‘557 Votos’ (22/10)

‘Two Roads’ (22/10)

‘How to with John Wilson’ (24/10)

