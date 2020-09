Ramsés vaticina que “el emperador” ganará las elecciones de octubre

Fuente: EL DEBER Marco Antonio Chuquimia Huallpa / La Paz

No habrá segunda vuelta y sorpresivamente el ganador de los comicios de octubre no será el Movimiento Al Socialismo (MAS) como perfilan las encuestas. Así lo predijo el cosmobiólogo Ramsés, que en los ámbitos políticos es conocido como Édgar Fernández Lazcano, el ex hombre de confianza de Óscar Eid, en tiempos del MIR.

“Cuando yo veo esta carta y me preguntan ¿quién gobernará el país? en esta carta yo veo al emperador, el emperador es un hombre mayor, de tercera edad, es un hombre de barba blanca, entonces (Fernando) Camacho no lo es, (Luis) Arce no lo es, entonces ¿qué podrías responder con esta carta? La persona más aventajada es Carlos Mesa”, dijo el vidente Ramsés en el programa Radio en Vivo.

Según la última encuesta de “Tu voto cuenta”, el MAS es primero con el 29% y le sigue Comunidad Ciudadana con el 19%. El tercer lugar fue ocupado por Creemos con el 10%. El vidente Ramsés vaticinó que la presidencia está definida para el segundo.

Sin segunda vuelta

Según la lectura de cartas que realizó, no habrá segunda vuelta y reiteró que el que gane en primera vuelta será Carlos Mesa, porque según su lectura. “Como lo muestra la última encuesta, anuncian si habrá una segunda vuelta. Esta carta me dice que no, porque muestra el número dos en la parte superior y una inhabilitación, una dama con la mirada cubierta”, descifró en su lectura.

Asimismo, dijo que habrá otra renuncia a candidatura presidencial y desde su perspectiva solo puede haber dos varones, en directa alusión a Luis Fernando Camacho o Jorge Tuto Quiroga; este último se ubicó en sexto lugar con el 2% de la preferencia electoral.

Por estas consideraciones, dijo que el actual candidato de Creemos se verá obligado a pactar con Carlos Mesa, y recordó que el candidato de CC hizo ver que no habrá negociación posible con los frentes que se quieran sumar.