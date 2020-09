Samuel sobre la «gorrita»: parece que no me expliqué bien, no era en afán de criticar a Camacho

El candidato a vicepresidente por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, aclaró que no era su intención criticar a Camacho en el polémico tuit sobre la «gorrita», al cuál, el candidato a presidencia por la agrupación Creemos reaccionó indicando que el desprecio que Samuel siente hacia los cruceños no tiene límites.

«No era el afán de criticar a Santa Cruz, no era el afán de criticar a Camacho, sino, estaba criticando a MacLean» aseguró Medina reconoció que no se explicó bien al decir que no es la salida decir que «Camacho es una persona interesante pero que apoye a Mesa» además aclaró que igual en La Paz se utiliza la gorra.

Vea la entrevista completa aquí

Por otra parte señaló que se dicen muchas mentiras de él en las redes y los medios, sin embargo, no se cuenta que él empezó desde abajo, por un video contó que su papá era boletero en un cine y gracias a ese esfuerzo pudo prepararse y estudiar para poder ser el profesional que es ahora.

Recordó que él tiene la capacidad de manejar la economía de Bolivia por la experiencia que tiene, señaló que cuando entró a la industria cementera, esta valía 1 millón de dólares, luego de unos años logró hacer que crezca a 600 millones de dólares, «fui ministro de planificación y he visto que se pueden hacer las cosas bien».