TED coordinará con la Alcaldía cruceña el cumplimiento de las medidas de bioseguridad

El vocal electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, informó sostendrán una reunión con el municipio cruceño para poder buscar una solución ante las aglomeraciones que se vio el día de ayer en las campañas.

Fuente: Unitel

Mario Orlando Parada, vocal del TED Santa Cruz, lamentó la falta de respeto hacia las medidas de bioseguridad, luego de que se evidenciara, este domingo, la aglomeración de personas en el inicio de la campaña electoral.

«Lamento mucho que los partidos no respeten las medidas de bioseguridad, les pido que cumplamos las normas, si no cumplimos ahora, el día del sufragio no se cumplirá», comentó tras ver los informes en televisión.

Parada sostuvo que es una situación atípica, el calendario electoral, por la pandemia del coronavirus y recalcó que se debe evitar por lo que pedirán una coordinación con la Alcaldía de Santa Cruz para evitar más aglomeraciones.

El calendario electoral indica que el próximo 15 de septiembre se terminará con el sanemiento del padrón electoral y tres días después, el 18, se realizará el sorteo de jurados.