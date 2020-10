Agradecemos a la @RedGigavision por el espacio para dar a conocer al pueblo boli…

...Com 79% das apurações de votos da eleição presidencial boliviana, o Tribunal Eleitoral do país confirmou a vitória da Luis Arce , do Movimiento al... Eleitoral do país confirmou a vitória da Luis Arce , do Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (ex-presidente deposto por um golpe em 2019...

www.salon.com | 2 hours ago

...his former finance minister, Luis Arce, as Morales is in exile in Argentina. Morales himself claimed at the time that he was pushed out by forces...

Compartido: 668